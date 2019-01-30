他2張血照曝「枕邊人捅刀」！還原縫16針真相　悍妻起底是正義魔人

▲男子發文透露遭妻子捅刀引起討論。照片經變色處理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位男子在臉書私密社團《爆廢公社》發文「被俗稱的『枕邊人』捅了一刀 請問何解？」並且PO出兩張滿是鮮血的照片，引起網友關注。不過有眼尖的網友發現，這2張照片在去年就曾PO過，被質疑是討拍捏造文，對此原PO則解釋是去年發生的事情，讓整起事件充滿謎團，網友也爭相卡位坐等真相揭曉。

▲男子發文透露遭妻子捅刀。

男子文中自曝遭妻子捅了一刀，不過也說「傷口已經痊癒，目前只是在思考如何進行下一步」。男子透露已經申請家暴，「要強制力警方是說必須在案發24小時內」，目前急缺的就是一個能讓妻子遠離的方式，因為妻子會到住處、公司搗亂，就算警察來了沒用，因為只要警察一走她就馬上回來。

▲▼網友發現原PO在去年就用同樣照片發文，引發質疑。

對此發文許多網友感到震驚，紛紛留言關心男子狀況，但也有眼尖網友發現該男子在2018年時就曾經用相同照片發文，只是當時僅透露是被水果刀刺中縫16針，網友則開始質疑原PO文章真實性。

▲男子留言還原事發經過。

對此原PO解釋當初是為了要保護妻子才會輕描淡寫帶過，但因為最近妻子明確表明拿刀捅他「並不後悔」，才會再PO文詢問網友意見。原PO也在留言串中還原事發經過，透露是因為妻子當天得不到她想要的答案，才會拿刀捅他。

▲悍妻曾經發文大酸單親媽。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

還有網友發現原PO妻子日前才發文大酸單親媽，引起網友攻訐，被說是「正義魔人」，如今先生又發文自曝遭妻子捅刀，讓整起事件真相增添更多謎團。

★家暴求助專線：113或110