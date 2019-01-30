兒子河中游泳意外被拖入水！　勇父「張嘴狂咬」鱷魚腿救人

▲迪亞哥被送到醫院急救。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

菲律賓12歲的男孩迪亞哥（Diego Abulhasan）日前在家附近的河中游泳，卻突然遭到鱷魚襲擊，腳被咬住拖進水中，當時在岸上的父親提亞達（Tejada Abulhasan）見狀，抓起一塊木板就跳入河中，瘋狂往鱷魚的身上打，隨後改用牙齒咬住鱷魚直到其鬆嘴。英勇的爸爸讓兒子奇蹟似的只受到輕傷，並且保住一條小命。

根據外媒報導，這起事件發生在菲律賓的巴拉望省，當天迪亞哥跟弟弟一起在家裡附近的河裡游泳，沒想到一隻鱷魚突然出現，並朝著他攻擊，不僅咬住他的腳還試圖將他拖進水裡。

迪亞哥的爸爸提亞達在岸上聽到呼救聲後，抓起一塊木板就往河中衝去救人，他不停的用板子往鱷魚的身上跟嘴打過去，但卻沒有起到任何作用，情急之下他把鱷魚抓住，並像「羅威那犬」一樣多次咬住鱷魚的腿。

突然之間，鱷魚鬆開了迪亞哥，並朝著河流深處游走，而提亞達則是緊急將孩子送往醫院治療；幸虧兩人都只有受到輕傷，並在2天內出院回家。提亞達說，當時他完全沒有時間思考，雖然他不斷攻擊鱷魚，但兒子卻未被釋放，在沒有其他辦法之下，他張嘴狂咬鱷魚，就像一隻狗一樣，但最終成功的救了兒子。