女神級鋼琴家「體脂12%」超健美　網狂讚：連女生都心動！

▲大馬鋼琴家李元玲早已在台灣、大陸風靡多年。（圖／翻攝自IG@cathrynli，下同）



國際中心／綜合報導

馬來西亞有位精通音樂、芭蕾舞、健身的29歲鋼琴家，名叫李元玲，五官非常立體深邃，配上吹彈可破的白皙肌膚，甚至有Angela baby的神韻，最讓人羨慕的是，她擁有僅12%體脂的火辣身材，和演奏鋼琴時的氣質模樣形成強烈對比，過去也曾登上PTT刮起一陣旋風。

▲有網友發現她五官有點像Angela baby。



李元玲高中畢業後就前往英國伯明罕音樂學院鑽研琴技，還是知名鋼琴家李雲迪的得意門生。她身高170公分、體重45公斤，外型亮眼又才華洋溢，曾被范冰冰的助理相中，參與了張家輝執導的《盂蘭神功》與錢國偉的《辣警霸王花》等等電影的演出。

▲優美的芭蕾舞蹈她也可以駕馭。



她不僅會在網路上PO出練習鋼琴的影片，更不吝於分享自己的健身成果，許多比基尼的火辣照片都讓男粉絲大飽眼福，凹凸有致的身材還被女網友誇讚說，「連女生看了都很心動！」也難怪Instagram至今已有超過93萬人追蹤。

▲李元玲最自豪她的結實腹肌與絕世美臀。



要維持這種魔鬼身材可不容易，李元玲幾乎不吃米、麵等澱粉類食物，飲食也都以水煮蔬菜或低脂肉類為主，她已經維持這種飲食方式超過1年，每周都會到健身房重訓4至5天，只為了維持住一身超完美曲線。

李元玲的照片多次被轉載到PTT「表特版」引發討論，網友狂讚「她真的超猛…40多公斤…然後體脂又超低…」「運動的女生最性感！」「仙女下凡是吧」、「那腹肌以為是田徑選手」、「好美啊～有點像angelababy耶」。

▼她是知名鋼琴家李雲迪的愛徒。

