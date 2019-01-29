撿貝殼遇流浪狗群撕咬！　泰7歲童「全身滿布血牙印」重傷

Phuket to sweep stray dogs off streets after boy badly bitten https://t.co/2KNuGI1aD0 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 28, 2019

國際中心／綜合報導

泰國觀光勝地普吉島有著嚴重的流浪狗問題，一名7歲男童27日和朋友們在海邊撿貝殼玩耍，但卻突然被數隻流浪狗包圍攻擊，身受重傷，緊急送醫急救。所幸孩子的身體狀況已逐漸改善，預計今（29日）可移除呼吸輔助器，而當局則是誓言著手調查各區流浪貓狗，預計於3月展開大規模狂犬病疫苗接種。

泰媒《曼谷郵報》（BANGKOK POST）、The Phuket News報導，受害的7歲男童名叫元勇（Yuenyong Chairab），他的耳朵、手臂、頸部、身體多處出現嚴重咬傷和撕裂傷，全身上下被咬得皮開肉綻，目前住在加護病房治療。事發後，當局立刻把咬人的流浪狗抓起來，並進行狂犬病檢測。

▲ 巴坎農（Baan Khanun）流浪狗收容所已安置約700隻流浪狗。

只不過，根據元勇母親的說法，這群流浪狗是被人類棄養的犬隻，過去就有襲擊農場動物、寵物的紀錄，且當地居民也有通報村長，但情況卻遲遲沒有改善。

面對這件駭人聽聞的流浪狗攻擊事件，目前當地政府已訂出相關應對措施。官員提到，政府會在2月對普吉島所有流浪貓狗進行官方統計調查，並於3月份展開大規模狂犬病疫苗接種，「我們也會在島上尋找、抓捕具攻擊性的流浪狗，並把牠們帶到巴坎農（Baan Khanun）流浪狗收容所（安置）。」