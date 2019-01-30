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她穿極簡牛仔褲「腰以下全破」...辣秀美腿！網傻眼：時尚好難懂

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▲▼國外網友穿極簡風牛仔褲。（圖／翻攝自臉書／泰國清邁象）

▲正妹穿超透風牛仔褲。（圖／翻攝自臉書／泰國清邁象）

網搜小組／綜合報導

時尚界有時候真的不是一般路人能理解的！臉書粉專「泰國清邁象」日前貼出一支影片，一名女子在觀光景店拿著相機拍照，但是她腿上穿的牛仔褲卻超級吸引人，整建庫都是破洞，連她的深色內褲都看得好清楚，讓網友全傻眼，直呼時尚實在太難懂了。

日前美國的時裝品牌「Carmar」推出一款極致破洞風牛仔褲，布料超級少，幾乎只剩下兩側用兩條丹寧布掛著而已，在網路上掀起一陣討論，沒想到真的有勇於嘗試的時尚先鋒穿上街。在影片中，這名女子大膽露出長腿和細腰，但仔細一看她的腿，這件所謂「牛仔褲」根本只剩下碎布，除了褲頭的直排扣子之外，其他部分都開了好大的洞，不仔細看就跟沒穿一樣，非常通風。

除了這麼時尚的褲子之外，上衣想必也要搭配這種「極簡風」，該女川著黑色胸罩，整件直接外露，原來她的上衣也是破洞設計，上手臂和胸口都有大洞，胸罩以下的部位也是直接中空，大方曬肉，一旁的朋友邊錄影，這名女子也嶄露時尚態度，轉了一圈讓大家欣賞今日穿搭。

▲▼國外網友穿極簡風牛仔褲。（圖／翻攝自臉書／泰國清邁象）

▲時尚的完成取決於態度。

這套時尚讓大家全看傻眼，影片也在2天內有超過17萬人觀看，網友留言提到，「他剛逃獄吧!腳上、腰上的鐵鍊都還沒剪掉」、「我也看不懂，但衷心覺得不錯」、「太窮了，破光光沒得買新衣服」、「我不懂時尚」、「還真的滿時尚的 非常適合藝人穿」「身材不好還不能穿呢~」。

不少人討論，這位長腿美女感覺像是男性，也有人問是不是先前大紅的「Carmar」牛仔褲，若真的是的話，這件要價168美元（約5221元台幣），時尚的代價可不低。

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關鍵字：牛仔褲,極簡風,時尚

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