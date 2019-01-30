摀嘴拖入小房間！見年輕女藥師獨自一人　男顧客「起色心」硬上6min

▲男顧客將女藥劑師拖入房內性侵。（圖／翻攝自www.sq.com.ua）

國際中心／綜合報導

烏克蘭一名男顧客日前進入一間藥局買東西，沒想到他看女藥劑師一人在店裡工作，買完東西後竟然起了色心，摀住被害者的嘴巴一把將人往後拖進店內的小房間裡，殘酷的將其性侵；而整個過程時間不到6分鐘，通通被店內的監視器錄下，畫面看起來相當恐怖。

根據外媒報導，這起事件發生在烏克蘭的卡爾可夫（Харків），一名男性顧客日前到一間藥局買東西時，發現整間店裡面只有一名年輕的女藥劑師，竟然在結了帳之後，趁著四下無人，一手從後方掐住被害人的脖子，另一隻手摀住其嘴巴，將人拖到店內的小房間裡性侵。

進入房間之後，男子威脅女藥劑師，若是不服從指令就會將其殺死；不過他完事之後，仍然想要將被害人滅口，但卻被突然走進藥局的另一名女顧客嚇到逃跑。該名女顧客在房間裡發現了正在哭泣跟發抖的藥劑師後，立即報警處理，並將進入休克的受害者送醫。據悉，藥劑師的生命沒有危險，但是受到嚴重的精神創傷，被判定需要接受心理輔導。

報導中指出，當地警方在調閱監視器之後，於幾個小時內逮捕了44歲的嫌犯，該名嫌犯先前因4次的性侵事件而被判有罪，若是這起案件被定罪，他將吃上長達15年的牢飯。警方聲稱，這名嫌犯只花了6分鐘的時間，性侵並且幾乎將年輕的藥劑師置於死地，調查目前還在進行當中。