出境拒檢！南韓失控大媽在曼谷機場「甩女安檢一巴掌」

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一名南韓婦人在泰國曼谷蘇旺納普機場準備出境時，拒絕一名女安檢人員搜查全身，甚至還出手甩了她一巴掌，女安檢當場嚇得驚慌失措。最後南韓婦人只被罰了1000泰銖（約台幣977元），就讓他搭機回國，引發網友撻伐。

據《曼谷郵報》報導，事情發生在26日晚上11點，透過機場監視器可以看到，這名南韓婦人經過金屬探測門時發出警報，隨後一名女安檢人員上前使用手持探測器掃描，該婦人一直不停的舉高雙手比X，拒絕掃描，然後自顧自的往前走想取回隨身行李。這時女安檢顯得不知如何是好，不過還是將她請到動線上執行工作。

▲南韓婦人不停地舉起雙手比X 。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）



在與婦人同行男子的安撫後，婦人總算願意讓安檢掃描，沒想到當安檢掃完前半身，示意要婦人轉過身時，她再次高舉雙手比X，態度十分不配合。就在雙方僵持不下時，婦人竟直接出手打了安檢一巴掌。女安檢被這出其不意的一巴掌嚇得摸著臉往後退，另一名安檢人員即趕緊上前制止，而與婦人同行的男子則將失控的婦人拉走。

▲為了拒檢失控打了安檢人員一巴掌 。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）



據了解，泰國警方在婦人離開該國之前要求1000泰銖（約台幣977元）罰款，且沒有採取其他任何法律行動，這一舉讓不少網友不滿。