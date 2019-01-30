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南沙海上救助中心掛牌　永暑礁還將成解放軍南海情報中心

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▲▼「南海救115」輪2018年進駐渚碧礁，執行南海南部海區應急值守任務。（圖／翻攝自騰訊網）

▲「南海救115」輪海洋救助船已開始執行南海南部海區應急值守任務。（圖／翻攝自騰訊網）

大陸中心／綜合報導

加強南海地區的主權聲索，中國再有新動作。交通運輸部南沙群島海上救助中心29日宣布在南沙群島永暑礁掛牌成立，《新華社》強調，「這是中國政府履行國際公約，保障南海海域海上航行和運輸安全的具體舉措」。

報導指出，中國政府在2018年7月27日就已派遣海洋救助船「南海救115」輪進駐渚碧礁，開始執行南海南部海區應急值守任務。為適應該海區的自然條件和救助特點，中方對救助船進行針對性的改裝，並安排8至10名救生員攜潛水裝備駐船值守。

自去年7月救助力量常態化進駐南沙群島值守以來，「南海救115」輪和「南海救117」輪圓滿完成8起救助任務，成功救助遇險人員16人、遇險船舶2艘，獲救財產價值約人民幣1200萬元。

資料顯示，永暑礁距離中國大陸約1389公里，原本面積僅有0.6平方公里，經過不斷填海造陸，目前已經擴展到2.8平方公里，並且成為南沙群島中的第三大島。島礁上除了設有機場跑道和基本的生活設施等，也將成為中國在南沙最大的物資集散中心。

《解放軍報》官方微博也在日前首次曝光永暑礁的高清圖，照片顯示，島礁上已經建好可供大型軍機起降的機場設施，以及可供大型船舶停泊的港口設備。有專家分析，考慮到島上設有大型通信或傳感器陣列，未來永暑礁也有望成為解放軍在南海情報中心或通訊中心

▼永暑礁高清影像曝光。（圖／翻攝自軍報記者微博）

▲▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

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