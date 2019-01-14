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拚年終獎金！9隻活跳跳龍蝦差點沒命　警抓小偷救援

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▲▼台北市一鄧姓男子因年關將近，缺錢花用，闖入茶行、海鮮店，偷走9隻活跳跳龍蝦及大批高價茶壺、茶磚。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄧男偷走海鮮店內的9隻龍蝦，警方查扣時，龍蝦還相當有活力。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

50歲鄧姓男子14日凌晨闖進台北市中山區一海鮮餐廳行竊，偷走9隻活跳跳的龍蝦，用塑膠袋裝水保存，藏在一廢棄倉庫裡。就在鄧男又要找下個偷竊目標時，遭埋伏員警逮獲，其倉庫內還搜出大批高價茶壺、茶磚，全案依竊盜罪移送台北地檢署。

警方日前接獲通部，轄區內有茶行遭竊，小偷破壞店家位於防火巷旁的鐵窗後入侵，偷走大批高價茶壺、茶葉、茶磚。警方調閱監視器，鎖定50歲鄧姓男子涉嫌重大。

▲▼台北市一鄧姓男子因年關將近，缺錢花用，闖入茶行、海鮮店，偷走9隻活跳跳龍蝦及大批高價茶壺、茶磚。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲偷來的龍蝦，鄧男用大塑膠袋「打包」，藏在廢棄倉庫裡。（圖／記者邱中岳翻攝）

14日凌晨，警方發現鄧男再次出動，這次的目標為一海鮮餐廳，以同樣的手法潛入後，偷走餐廳內9隻活龍蝦，以塑膠袋「打包」，藏在鄰近一公園廢棄倉庫內。就在鄧男關好倉庫門，欲再度尋找肥羊下手時，員警上前盤查逮人。

原來鄧男為前科累累慣犯，平日以腳踏車為代步工具，隨機挑選容易破壞門窗的店家下手，再將得手贓物藏進廢棄倉庫中，這次行竊，因找不著現金，乾脆偷龍蝦變賣。

警方還在倉庫內搜出大批高價茶壺、茶葉及茶磚。平日無業四處遊蕩的鄧男供稱，因為年關將近，缺錢花用，才偷東西，打算慢慢銷贓。雖然鄧男向警方表達後悔之意，但還是被依竊盜罪，移送法辦。

▲▼台北市一鄧姓男子因年關將近，缺錢花用，闖入茶行、海鮮店，偷走9隻活跳跳龍蝦及大批高價茶壺、茶磚。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在鄧男的倉庫內，搜出大批高價茶磚、茶壺。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲▼台北市一鄧姓男子因年關將近，缺錢花用，闖入茶行、海鮮店，偷走9隻活跳跳龍蝦及大批高價茶壺、茶磚。（圖／記者邱中岳翻攝）

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