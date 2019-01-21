影／看直播花1300元買床墊　「噁心內裡」讓苦主怒飆髒話！

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臉書一名黃姓女網友在《爆怨公社》社團發文表示，她透過臉書直播購買了一組1300元的床墊，收到東西後興高采烈的拆開，但卻發現床墊凹凸不平，於是打開拉鍊查看，沒想到竟看到令人作嘔的噁心內裡，讓她氣得怒飆髒話。

▲網友透過臉書直播台購買床墊，竟發現噁心內裡。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

這名苦主20日在《爆怨公社》發文表示，她透過直播台買了雙人床墊要放在和室使用，還特別請公公幫忙搬運。當她開心的拆開新床墊時，卻發現床墊凹凸不平，便想拉開拉鍊查看，但拉鍊卻是被人縫著的，當下她心中充滿懷疑，但還是將拉鍊拆開，這一看竟讓她看到驚人景象。

▲床墊內裡充滿了黑色不明物。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

女網友所購買的床墊內裡，充滿了大大小小的黑色不明物，讓她當下直飆髒話，並直接向購買的直播台反應，沒想到竟得到「不知道廠商這樣」的回應，並表示會退款給女網友。事後女網友的心情依舊遲遲無法平復，她無奈表示「知道錯了，想說他有信用才買的，他還開發票的」。

文章一出，立即引來網友熱烈討論紛紛留言「太噁了啦！」、「比垃圾更垃圾啊！」、「太扯吧 不知道廠商會這樣？？」但也有網友表示「一分錢一分貨」、「1300的床墊你改買？」、「1300跟(應為根)本不用想，不可能有這個價格」。

▼網友透過臉書直播購買1300元的雙人床墊。（圖／翻攝臉書爆怨公社）



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