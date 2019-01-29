不忍鍾沛君陷桃色風波　郝龍斌：捕風捉影比殺人更可惡

▲郝龍斌 。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君29日被爆出與小她6歲的辦公室主任藍恭唯熱戀且同居，在她親自說明「我們就是姐弟」、否認桃色風波後，國民黨副主席郝龍斌也出面幫她說話，氣憤地表示媒體在報導這些事情的時候，捕風捉影，用沒有事實的事情來傷人形象，「比殺人更可惡」。

據《鏡週刊》報導，鐘沛君於去（2018）年7月離婚，與藍恭唯互動密切的訊息早已在政壇傳開，週刊26日直擊兩人白天一起跑行程，晚上則一同回到鐘住處過夜，27日藍才從鍾的住處載她出門，晚上藍又再次入住，如同一對出雙入對的熱戀情侶。

鐘沛君29日否認此次桃色風波，她表示，藍恭唯與她弟弟同年次，朋友和姊弟關係，很單純的事情，因請藍恭唯一起幫忙搬家，藍與弟弟就睡在客廳的沙發床，並強調「就真的是辦公室助理跟議員的關係」。

而郝龍斌年初時也被同家媒體爆出與台北市議員游淑慧發生婚外情，因此，郝與游29日一同出席由立委費鴻泰主辦的「水餃宴」時，郝龍斌氣憤地說，媒體在報導這些事情的時候，捕風捉影，用沒有事實的事情來傷人形象，「比殺人更可惡」；游淑慧也說，要看民代認真問政可以看臉書、看政論節目、看質詢的專業，就是不要用偷拍方式去拍假東西、混淆視聽。