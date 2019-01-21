2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

▲2019春運今（21）正式啟動。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

每年過年的返鄉重頭戲「春運」21日正式開始，大陸境內旅客發送量預計在未來40天裡達到29.9億人次。為了加強疏通和嚴防無理霸座，春運期間推出了「4大新變化」，從購票、運輸設備到運輸途中都有所提升。

根據中國國家發改委數據，2019年春運旅客發送量的29.9億人次比2018年春運增加0.6%，道路載運量雖然有24.6億人次，相較之下仍下降0.8%；鐵路4.13億人次，上升8.3%；民航在運達7300萬人次，增加12%；水運則是持平的4300萬人次。

▲春運新投入的時速350公里自動駕駛復興號。（圖／翻攝自央視網）

其中，鐵路方面是2019年春運的一大亮點，鐵路部門已大力加強運行能力，綜合陸媒報導，「復興號」發車數量將從原本近300對增加到400對，京哈、京廣、滬昆、渝貴等高鐵線路增開夜間高鐵列車，另有180組時速350公里的新購列車投入運營，另外還有杭黃、懷衡等多條新線開通。

▲多組復興號高鐵列車正式營運。（圖／CFP）

另外還有新投入的17輛編組「超長版復興號」正式在京滬高鐵上線營運，列車總載客人數達1283人，載客人數比16輛編組的列車多出90人，增幅為7.5%。早前推出，時速160公里的「綠巨人」復興號列車組也會公開亮相，分為短編組和長編組2種型號，其中短編組有9節車廂，載員720人；長編組共11節-20節車廂都有，最高載員1102人。

▲廣深港高鐵香港段的動感號。（圖／翻攝自中新社）

2018年7月開通的江湛鐵路、昆楚大鐵路及同年9月開通的廣深港高鐵、哈佳鐵路等路線都是「第一次投入春運」，為疏運旅客提供更多選項和更高效率。首次投入春運的還有2018年年底開通的杭昌高鐵杭州至黃山段、京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、哈爾濱至牡丹江高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、南平至龍巖鐵路、懷化至衡陽鐵路、銅仁至玉屏鐵路、成都至雅安鐵路10條鐵路新線。

▲春運買票人潮多。（圖／翻攝自中新社）

除了新的車型與路線之外，購票方便性的提升也是另一大亮點。在部分緊張的列車長途區段，鐵路12306網站和手機客戶端已開始候補購票服務試點，旅客可按「日期」、「車次」、「席別」提出購票需求並預付票款，售票系統便會自動安排網路候補，等到對應的車次、席別因退換票等而釋出坐位時，系統也會自動購票並發送通知。鐵路部門也在測試「無紙化」服務，目前已在海南環島高鐵進行電子客票服務試點，旅客購票、檢票、乘車等流程都更加方便。

▲每年春運對大陸官方都是挑戰。（圖／翻攝自中新社）

至於在2018年曾爆出擾人的「霸座」風波，中國國家發改委等部門發布《關於全力做好2019年春運工作的意見》，要依法嚴懲旅客「車鬧」、「機鬧」、「高鐵霸座」等不文明的行為。