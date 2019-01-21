　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019,春運 。（圖／翻攝自中新社）

▲2019春運今（21）正式啟動。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

每年過年的返鄉重頭戲「春運」21日正式開始，大陸境內旅客發送量預計在未來40天裡達到29.9億人次。為了加強疏通和嚴防無理霸座，春運期間推出了「4大新變化」，從購票、運輸設備到運輸途中都有所提升。

根據中國國家發改委數據，2019年春運旅客發送量的29.9億人次比2018年春運增加0.6%，道路載運量雖然有24.6億人次，相較之下仍下降0.8%；鐵路4.13億人次，上升8.3%；民航在運達7300萬人次，增加12%；水運則是持平的4300萬人次。

▲350時速自動駕駛復興號。（圖／翻攝自央視網）

▲春運新投入的時速350公里自動駕駛復興號。（圖／翻攝自央視網）

其中，鐵路方面是2019年春運的一大亮點，鐵路部門已大力加強運行能力，綜合陸媒報導，「復興號」發車數量將從原本近300對增加到400對，京哈、京廣、滬昆、渝貴等高鐵線路增開夜間高鐵列車，另有180組時速350公里的新購列車投入運營，另外還有杭黃、懷衡等多條新線開通。

▲▼復興號高鐵列車。（圖／CFP）

▲多組復興號高鐵列車正式營運。（圖／CFP）

另外還有新投入的17輛編組「超長版復興號」正式在京滬高鐵上線營運，列車總載客人數達1283人，載客人數比16輛編組的列車多出90人，增幅為7.5%。早前推出，時速160公里的「綠巨人」復興號列車組也會公開亮相，分為短編組和長編組2種型號，其中短編組有9節車廂，載員720人；長編組共11節-20節車廂都有，最高載員1102人。

▲廣深港高鐵動感號內裝、口岸介紹。（圖／翻攝自中新社）

▲廣深港高鐵香港段的動感號。（圖／翻攝自中新社）

2018年7月開通的江湛鐵路、昆楚大鐵路及同年9月開通的廣深港高鐵、哈佳鐵路等路線都是「第一次投入春運」，為疏運旅客提供更多選項和更高效率。首次投入春運的還有2018年年底開通的杭昌高鐵杭州至黃山段、京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、哈爾濱至牡丹江高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、南平至龍巖鐵路、懷化至衡陽鐵路、銅仁至玉屏鐵路、成都至雅安鐵路10條鐵路新線。

▲2019,春運 。（圖／翻攝自中新社）

▲春運買票人潮多。（圖／翻攝自中新社）

除了新的車型與路線之外，購票方便性的提升也是另一大亮點。在部分緊張的列車長途區段，鐵路12306網站和手機客戶端已開始候補購票服務試點，旅客可按「日期」、「車次」、「席別」提出購票需求並預付票款，售票系統便會自動安排網路候補，等到對應的車次、席別因退換票等而釋出坐位時，系統也會自動購票並發送通知。鐵路部門也在測試「無紙化」服務，目前已在海南環島高鐵進行電子客票服務試點，旅客購票、檢票、乘車等流程都更加方便。

▲2019,春運 。（圖／翻攝自中新社）

▲每年春運對大陸官方都是挑戰。（圖／翻攝自中新社）

至於在2018年曾爆出擾人的「霸座」風波，中國國家發改委等部門發布《關於全力做好2019年春運工作的意見》，要依法嚴懲旅客「車鬧」、「機鬧」、「高鐵霸座」等不文明的行為。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明
比基尼登山客確認失溫凍僵亡　搜救員伴屍待直升機吊掛
他拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！釣出女神本尊回應
比基尼登山客拍「絕美觀音圈」　最後發文：決定睡中央山脈

關鍵字：春運,2019,高鐵,復興號,購票,霸座

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「方大炭素」豪氣年終　現金3.2億疊牆...網友淚：別人家的

航母底下建隧道！2840噸盾搆機用「牙齒」咬出來...

未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

「方大炭素」豪氣年終　現金3.2億疊牆...網友淚：別人家的

航母底下建隧道！2840噸盾搆機用「牙齒」咬出來...

未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明

穿比基尼登山！網怒酸亡美作秀　山友「302字力挺」：她勾引的不是你

影／「撞死人不用負責嗎？」女騎士車禍喪命　家屬撒冥紙抗議

影／大學情侶檔寒假騎機車遊台南　與轎車相撞女死男重傷

億萬富豪自轟！左手拿槍爆太陽穴「燒洞慘死」　友人惑：他不是左撇子

比基尼登山客「墜20米盆駒山」凍僵亡！　搜救員紮營伴屍等直升機

比基尼登山客失足墜谷遇難　雪羊批玉管處曝背後原因

印尼大師賽／周天成今年首站首輪碰印度　台將男雙兩組出賽

《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

嚴重造成空汙、水汙　環團點名台化、中油等6企業負社會責任

大陸熱門新聞

9月大嬰兒　連人帶車滾落電扶梯

正妹整形失敗　輕生被救再跳18..

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

任正非：員工要有過苦日子準備

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

濟南滅門案　他殺光父母妻兒自殺

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

逃票大叔為省180元被困雪山2..

中國2018GDP首次突破90..

湖南高校撈出2000斤魚全請師..

更多熱門

相關新聞

幾乎沒位！高鐵春節「熱銷時段」公布

春節連假將至，交通部鐵道局今對外說明高鐵疏運措施，目前列車總訂位數為838,642，佔對號座總提供數54.6％，其中已付款為769,253，佔對號座總提供數50.1％，已開票432,252，佔對號座總提供數28.1％，遂因此公布南下、北上熱銷時段，初四到初六9:00到22:00幾乎是爆滿狀況，提醒尚未購票的民眾儘早訂票。

居住證首度加入出運　刷卡秒進站

百貨年前促銷好拚　999元送200　

華聞快遞／寧夏永寧縣發生非洲豬瘟疫情

慈濟學子賀歲　高鐵台南站贈春聯

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

養鳥房客屋內放飛　整間發霉混鳥屎

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面