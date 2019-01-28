高鐵新款「自由座回數票」方案公開　最低82折比舊款更優惠！

▲高鐵推出新一代自由座回數票，提供更加彈性的優惠選擇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵宣布自3月15日起推出新一代自由座回數票，提供效期30天內搭乘10次以及60天內搭乘8次二種不同選擇，皆不限搭乘班次，分別提供82折及92折優惠，相較於現行的回數票87折還要優惠。

高鐵表示，新一代回數票提供旅客更加彈性的優惠選擇，可滿足不同頻率、經常往返二地的旅客需求。其中，優惠效期30天搭乘10次的回數票，票價為自由座82折（約標準車廂對號座8折），較原回數票87折（約標準車廂對號座85折）更加優惠。

▲高鐵新款自由座回數票，提供效期30天內搭乘10次以及60天內搭乘8次二種不同選擇。（圖／記者賴文萱攝）

以搭乘「台北－新竹」區間為例，購買新一代回數票30天內搭自由座往返5趟（10次），較原價節省505元；另一選擇為60天搭乘8次的回數票，票價為自由座92折（約標準車廂對號座9折），較原回數票45天優惠效期更長，行程安排更具彈性。另以「台北－左營」區間為例，購買新一代回數票60天內搭乘自由座往返4趟（8次），較原價更可省下925元。

高鐵提醒，新一代回數票仍維持使用記名制票卡，限持卡者本人使用；配合新一代回數票開賣，原優惠效期45天搭乘8次的回數票將同步停止發售，已購買原回數票的旅客，效期內仍可繼續使用搭乘，或可按照回數票使用須知規定辦理退票後，持原回數票卡即可直接改購新優惠。

高鐵TGo會員購買新一代回數票，請先完成會員帳戶開通，並於每次購票時主動提供個人會員帳號，6月30日前購買並將可搭乘次數使用完畢者，即可再享TGo點數加碼50%。