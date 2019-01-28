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林姿妙羅東爐源寺「筅黗」　送神迎豬年

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▲▼28日，宜蘭縣長林姿妙在羅東鎮爐源寺「送神筅黗祭儀」，喜迎豬年。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲28日，宜蘭縣長林姿妙在羅東鎮爐源寺「送神筅黗祭儀」，喜迎豬年。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

舉辦26年的「歡樂宜蘭年」，2019年除夕夜移師到羅東文化工場舉行，宜蘭縣長林姿妙，28日依循古禮，到羅東爐源寺「送神筅黗祭儀」，除舊佈新，喜迎豬年到來。

宜縣府表示，依據習俗，民眾在農曆12月24日進行「送神」，官方則是選在23日，各大廟宇透過送神祭儀，將主神送回天庭向玉皇大帝述職，稟報人世間的善與惡，正月初4再接神。

而「筅（ㄒㄧㄢˇ）」是竹製的清潔器具，「黗（ㄊㄨㄣ）」則是煙塵污垢，因平時家中、廟宇的神像或祖先牌位不能任意移動，於每年送神儀式後，才能清理，而「筅黗」也是掃除家裡晦氣，迎新送舊之意。

▲▼28日，宜蘭縣長林姿妙在羅東鎮爐源寺「送神筅黗祭儀」，喜迎豬年。（圖／記者游芳男攝，下同）

另，2019年，縣府選在供奉陳靖姑、李三娘、林九娘等「三奶夫人」的羅東爐源寺，舉行「送神－筅黗祭儀」，縣長林姿妙率羅東鎮長吳秋齡等人一同擔任主祭官，送神後，眾人拿起竹掃把清理廟內塵埃、清理香爐香灰、並且替神像梳洗整衣冠，祈求國泰民安、風調雨順。

「送神早，接神晚！」首次以縣長身份擔任送神主祭官的林姿妙說，選擇羅東爐源寺舉辦送神筅黗儀式，除感謝主神「三奶夫人」長期保佑地方，讓士農工商發展，來年宜蘭要拼經濟、教育、交通與建設，讓鄉親感受到好的未來，同時也透過「筅黗」，檢討過去、策勵將來，把過去不愉快的全都清掃乾淨，迎接新的一年。

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關鍵字：歡樂宜蘭年,送神筅黗,宜蘭縣長,林姿妙

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