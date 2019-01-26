歡樂宜蘭年豬事順興　捐發票送暖過好年

▲▼「2019歡樂宜蘭年」給愛與希望的活動，共募集6萬張發票，由宜蘭縣長林姿妙捐贈予宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，在寒冬中為弱勢家庭送暖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019歡樂宜蘭年」期前活動於羅東文化工場熱鬧登場，26日上午10點舉辦「捐發票、送幸福－除舊送暖過好年」的給愛與希望活動，除了號召宜縣府同仁響應做愛心，並以「捐發票、送幸福」的方式，邀請民眾參與各項DIY體驗及商品兌換，活動共募集6萬張發票，並由宜蘭縣長林姿妙捐贈予宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，在寒冬中為弱勢家庭送暖。

「2019歡樂宜蘭年」給愛與希望的活動創作年獸、手作燈籠、名家春聯揮毫、年畫拓印、農力春節市集等，表演舞台區是邀請學校孩童共同參與，首先由宜蘭特教中心帶來開場表演為活動熱鬧揭開序幕，後由羅東鎮立幼兒園演出，將歡樂及幸福傳遞給在場嘉賓，北成國小也帶來國樂表演，現場並安排街頭藝人隨機演出，與民眾近距離互動。

▲▼150位民眾以手抄紙搭配不同素材，製作溫馨又能妝點年節喜慶氛圍的福疊（蝴蝶）燈籠及窗花。（圖／記者游芳男翻攝，下同）





宜蘭文化局表示，活動自上午10點至下午4點，「手作燈籠－愛心福疊」邀請150位民眾以手抄紙搭配不同素材，教導民眾製作溫馨又能妝點年節喜慶氛圍的福疊（蝴蝶）燈籠及窗花；「春聯名家揮毫、版印年畫」則邀請縣內書法名家現場揮毫、年畫拓印，民眾可透過捐贈發票換取春聯作品；

「農力市集」是由在地小農分享農食體驗，並準備年節伴手禮供民眾選購，而「年年糕升」準備800份年糕供在場民眾免費品嚐，同時財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會配合辦理「愛布一樣公益DIY活動」，教導民眾將二手衣製作成購物袋、杯套等。

該局並邀請民眾作伙裝飾年獸外表的活動，在年獸的毛上寫下2018年遇到的「壞運氣」，再將它貼在年獸的身上，2月4日除夕守歲晚會當日，將由演出團隊進行「趕年獸」橋段，帶動現場所有觀眾一起加入趕年獸演出，年獸牠會乘載著所有的不愉快，為你翻轉壞運，迎接新氣象！