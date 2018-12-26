首場縣務會議遲到24分鐘　林姿妙：接待外賓才晚到

▲▼林姿妙就任宜蘭縣長的首場縣務會議，因她接待外賓晚到到24分鐘。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新官上任三把火，但宜蘭縣長林姿妙26日的首場縣務會議，於26日上午9時開議，但林姿妙未現身，縣府主管們枯等，直到上午9時18分，副縣長林建榮尷尬說，縣長在羅東有一個重要的行程，會再晚10分鐘。直至上午9時24分，林姿妙才步入會議室主持會議，林姿妙說，是因在辦公室接待外賓才晚到，而整場會議10分鐘後隨即結束。

第777次的宜蘭縣務會議，是林姿妙就任縣長首場縣務會議，原訂26日上午9時開議，並介紹各局處首長、副縣長及秘書長等職務，一早各局處主管早就進入會議室等候，副縣長林建榮也一一向各局處長握手寒暄。

但會議主角的林姿妙，卻讓主管們枯等，上午9時15分許，副縣長林建榮宣布說林姿妙人在羅東有一個重要行程，會晚10分鐘抵達。後來在9時24分，林姿妙才進入會議室，人事處介紹各局處一級主管後，林姿妙也林建榮及秘書長林茂盛學經歷，並說未來縣府發言人由林茂盛負責。



林姿妙表示，她第一次縣務會議，剛剛有客人來，她是在縣長室，不過還是要感謝有機會與各位同仁共事，共同為宜蘭的縣政來打拼，希望縣政府對宜蘭縣民不擾民，希望營造雙贏、三贏、政府贏與百姓贏，秉持誠懇服務態度，讓宜蘭縣民覺得宜蘭縣府團隊是最棒的，一起為宜蘭縣政努力。



林姿妙指出，宜蘭縣政要創新求變，讓宜蘭蓬勃發展，財政上希望能開闢財源、節約能源，教育、環保、老人、社會、教育等福利都能齊頭並進，讓宜蘭縣能夠成為最棒的縣府團隊，「各位同仁，一起努力拼出宜蘭好生活！」