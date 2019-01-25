爭取宜縣鐵路高架化　林姿妙：不分藍綠都要做

▲▼宜蘭縣長林姿妙，25日出席鐵道局召開之宜蘭鐵路高架化可行性評估現場會勘，並全力爭取宜蘭鐵路高架化。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙，25日出席鐵道局召開之宜蘭鐵路高架化可行性評估現場會勘，她請中央瞭解宜蘭對鐵路高架化的需求，因為，宜蘭需要一條快捷、安全的鐵路運輸，所以懇請中央實現讓宜蘭縣民一條安全回家的道路。林姿妙強調，鐵路高架化是不分藍綠都支持的事，唯有鐵路立體捷運化，消除宜蘭23處平交道，以舒緩縣內塞車問題並提升宜縣內道路安全品質。

25日由鐵道局召開之宜蘭鐵路高架化可行性評估現場會勘中，宜蘭縣政府表示，宜蘭鐵路高架範圍北起頭城站，南至冬山站，全縣28點8公里，軸線連貫蘭陽平原，並配合鐵路管理局營運需求於烏石港興建工、電務分駐所；於蘇新車站興建工、機、電務基地。同時考量周邊再發展可行性，將蘇新車站及週邊地區整體規劃。

而宜蘭鐵路高架化可消除現有23處平交道，尤其校舍路平交道鄰近陽明醫院，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，並可縫合被鐵路分隔之前後站都市土地，提高土地使用效率，平衡宜市鐵路東西城鄉發展，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

▲▼宜蘭縣府認為宜市校舍路平交道鄰近陽明醫院，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，應優先高架化。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林姿妙表示說，宜蘭自2008年就開始啟動鐵路高架規劃案，並於2015年第1次正式將報告提送交通部審議，目前已歷經5次修正，並組成推動小組。

另，宜縣府配合鐵路高架化審議已併同展開相關前置作業，包括頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳地區規劃設置轉乘客運站，並以線性城市架構整體規劃檢討車站周邊都市計畫。

且宜縣府已依相關審查作業要點修正4次送交通部審議，建議交通部在全縣核定的目標下，優先施作比較迫切需要的宜蘭及羅東段，約252億元，後續宜縣府將積極與交通部協調加速辦理後續綜合規劃及環境影響評估作業，儘早達成計畫目標。