雲端最前線／何志偉「韓柯夾殺」突圍當選立委 痛批對手陳思宇

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第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日投票，民進黨候選人何志偉得票3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1532票，「柯家軍」陳思宇則僅得9千689票，根據估計這次補選投票率低，約在3成左右。不過何志偉在民進黨新任黨主席卓榮泰、總統蔡英文等人站台奪下勝選，這場立委補選，也被外界解讀為2020總統大選的前哨戰。《雲端最前線》28日邀請民進黨副秘書長徐佳青、台北市議員李柏毅、北市府副發言人柯昱安、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討這場台北市立委補選結果帶來的影響。

延續2018年台北市長選舉交鋒，藍、綠、白三陣營在立委補選激戰2個月後，第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日投票，民進黨候選人何志偉得票3萬8474票，國民黨候選人陳炳甫3萬1532票，「柯家軍」陳思宇則僅得9千689票，但最終由何志偉成功突圍，不只在開票過程中持續領先對手，最後也順利奪下北市立委席次，接棒民進黨前立委姚文智請辭後留下的空缺。

▲立委補選當選人何志偉感謝現場選民。（圖／記者季相儒攝）

對此，國民黨候選人陳炳甫承認敗選，並恭喜何志偉，希望何志偉進到立法院當個稱職的立委，不要做單純橡皮圖章，更感謝支持他的好朋友以及陪著掃街拜票的所有志工。面對此次得票結果，陳炳甫更表示，「深綠地區大同區的選票幾乎是打平，看得出來民進黨政府失去人心，居然沒有辦法取得優勢勝利，希望民進黨要好好反省」。而台北市議員陳建銘則表示，對於女兒陳思宇很不捨，這個年紀的女生應該是被父母捧在手掌心、每天漂漂亮亮的工作，但他也很感動陳思宇一路上克服困難走到最後，「選戰會有成功、會有失敗，找到失敗的原因就能找到下一次成功」。

▼立委補選候選人陳炳甫抵達國民黨中央黨部開票現場宣布落選。（圖／記者李毓康攝）



不過不捨女兒敗選，陳建銘話鋒一轉也怒斥，「我選戰選的20幾年，本來一很想飆髒話，但後來想說算了，只是實在是林北金美送，這一次選戰，臉要夠厚、心要夠黑、錢要夠多。」現場有媒體追問這句話是不是針對何志偉，陳建銘則回應，「我是針對整個選戰，選舉應該按部就班，為什麼很多人迴避問題，我臉書上提過，你可以不回答，但這些問題會一輩子跟著你，只要你從政。」

▲陳思宇發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）

至於陳思宇本人24日在自行宣布敗選時致詞表示，感謝團隊成員一路上的陪伴，「思宇的努力不夠，所以這一次敗選，但也是一次深自檢討的機會，很多年輕朋友加入團隊，這也是他們第一份政治工作，我也會秉持阿北（台北市長柯文哲）告訴我們的，面對挫折不要放棄、秉持熱情繼續走下去。」《雲端最前線》28日邀請民進黨副秘書長徐佳青、台北市議員李柏毅、北市府副發言人柯昱安、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討這場台北市立委補選結果帶來的影響。

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