陳思宇落敗　陳建銘不捨怒嗆：選舉錢要夠多、心要夠黑、臉要夠厚

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林、大同區立委補選27日登場，對於代表白色力量柯家軍的陳思宇敗選，其父陳建銘受訪時怒嗆，「選舉錢要夠多、臉要夠厚、心要夠黑」。

▲陳建銘現身發表對女兒陳思宇敗選的看法。（圖／記者湯興漢攝）

台北市議員陳建銘表示，對於女兒很不捨，這個年紀的女生應該是被父母捧在手掌心、每天漂漂亮亮的工作，但他也很感動陳思宇一路上克服困難走到最後，「選戰會有成功、會有失敗，找到失敗的原因就能找到下一次成功」。

不捨女兒敗選，陳建銘話鋒一轉也怒斥，「我選戰選的20幾年，本來一直很想飆髒話，但後來想說算了，只是實在是林北金美送，這一次選戰，臉要夠厚、心要夠黑、錢要夠多。」

現場有媒體追問這句話是不是針對何志偉，陳建銘則回應，「我是針對整個選戰，選舉應該按部就班，為什麼很多人迴避問題，我臉書上提過，你可以不回答，但這些問題會一輩子跟著你，只要你從政。」

至於陳思宇本人，她在自行宣布敗選時致詞表示，感謝團隊成員一路上的陪伴，「思宇的努力不夠，所以這一次敗選，但也是一次深自檢討的機會，很多年輕朋友加入團隊，這也是他們第一份政治工作，我也會秉持阿北（台北市長柯文哲）告訴我們的，面對挫折不要放棄、秉持熱情繼續走下去。」

陳思宇強調，未來還是會繼續追隨柯文哲，讓白色力量可以繼續前進，「我是一個政治工作者，不管到哪，都部會抹滅我對政治的熱情，再一次由衷感謝，也希望未來政治人物繼續傾聽選民的聲音。」