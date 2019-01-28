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民進黨大選潰敗後　何志偉搶勝止血穩住軍心！卓榮泰還有硬仗

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▲▼立委補選候選人何志偉開票現場,民進黨主席卓榮泰及當選人何志偉感謝選民。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨主席卓榮泰及當選人何志偉感謝選民。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨在台北市第二選區、台中第五選區立委補選，拿下1勝1敗的成績。民進黨提名的何志偉以3萬8474票、47.6%得票率，勝過國民黨的陳炳甫與白色力量陳思宇，而台中提名的王義川，在藍大於綠的戰區落敗。不過總體而言，在九合一選戰潰敗後，算是暫時止血穩住陣腳。

在前立委姚文智留下的台北第二選區席次，本來就被視為綠大於藍的版圖，在2016年立委選舉時，姚文智拿下10萬7366票，得票率達59.29％，當時國民黨並未提名，而新黨的潘懷宗得票為6萬5千多票。不過，這次選戰，國民黨夾帶九合一選戰後「韓流」的氣焰，加上「白色力量」陳思宇，形成三腳督的局面。

▲▼立委補選候選人何志偉開票現場,民進黨主席卓榮泰及當選人何志偉感謝選民。（圖／記者季相儒攝）

這場選戰也被外界視為，台北市長柯文哲是否挑戰2020總統的前哨戰，但陳思宇得票不到1萬，僅有12％得票率，讓各界開始關注柯文哲對於下一步的選擇是否動搖；不過，黨內人士評估，在這次立委補選中，台北市投票率僅有3成多，投票率實在太低，如果投放到大選來做評斷，恐怕會有失真的問題。

令人玩味的在於，何志偉得票率47.6%，若加上陳思宇的12％，總得票率將近6成，反觀國民黨的陳炳甫得票率39.1%，並未超過4成；這對於「韓流」的威力是否有減弱，也成為評估的關鍵點，民進黨主席卓榮泰在受訪時被問到此事，也已經意有所指地說，「今天天氣已經暖和了」；只不過綠白間的合作，目前仍是兩邊陣營必須面對的議題。

民進黨在台北市順利保住姚文智留下的席次，但在台中市第五選區（北區、北屯）方面，新面孔王義川在這個本來就被視為藍大於綠的地區，對抗老將沈智慧，最終以敗北收場，雖然沒能順利攻城掠地，但黨內人士表示，他也展現出活力跟戰鬥力，卓榮泰受訪時也坦言，他的確活絡了台中，大家有動起來。

從選舉結果來看，何志偉出征，抵抗了國民黨強襲的「韓流」之外，同樣被視為「空戰」很強的柯文哲人馬，也以懸殊差距搶勝，黨務人士表示，這不僅暫且讓支持者不會畏懼韓流，穩住在九合一選戰後，被吹得東倒西歪的陣腳；另外，從選戰結果也可看出，柯文哲的魅力並未轉嫁到陳思宇的身上，況且這次選戰，白色力量採取抹黑攻擊的手法，這也可能變成民進黨接下來突破白色力量的破口。

黨務人士認為，卓榮泰上任的第一戰先穩住戰局，接下來3月16日新北、彰化跟台南立委補選，會是更艱難的硬仗，是否能幫助民進黨在2020打好基礎，現階段來講還言之過早，還必須看3月份的戰果。

▲▼立委補選候選人何志偉開票現場,當選人何志偉感謝現場選民。（圖／記者季相儒攝）

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