快訊／陳炳甫敗選：深綠大同區選區打平　看出「民進黨失去人心」

記者徐政璿／台北報導

第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日投票。截至下午17點30分為止，民進黨候選人何志偉得票3萬8千多票，國民黨候選人陳炳甫3萬1千多票，「柯家軍」陳思宇僅9千多票。陳炳甫傍晚5點45分赴黨中央發表談話承認敗選，但他也表示，深綠地區大同區的選票幾乎是打平，看得出來民進黨政府失去人心。

▲立委補選候選人陳炳甫抵達國民黨中央黨部開票現場承認落選。（圖／記者李毓康攝）

九合一大選結束，為補台北市第2選舉區立委姚文智及台中市第5選舉區立委盧秀燕的缺額，中選會訂定27日進行補選。台北共有5人互爭，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫、被視為「柯家軍」陳思宇、全民無黨聯盟的陳源奇、無黨籍的王奕凱。

根據估計，這次補選投票率低，約在3成左右。在開票結果告一段落後，陳炳甫傍晚5點45分也赴黨中央發表談話，他表示，首先恭喜何志偉，希望何進到力法院當個稱職的立委，不要做單純橡皮圖章，感謝支持他的好朋友以及陪著掃街拜票的所有志工。

陳炳甫表示，尤其深綠地區大同區的選票幾乎是打平，看得出來民進黨政府失去人心，居然沒有辦法取得優勢勝利，希望民進黨要好好反省；此外，他也重申，不管在哪個位置，都會秉持著專業問政的心態，為人民打拼。

被問到是否投入2020立委？陳炳甫表示，明年跟中央黨部跟市黨部討論，如果有更好人選，「國民黨人才擠擠」，有更好的人選也不一定；媒體追問自己是否有意願？他則說，「會跟黨部討論」。