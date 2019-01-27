　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳炳甫敗選：深綠大同區選區打平　看出「民進黨失去人心」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日投票。截至下午17點30分為止，民進黨候選人何志偉得票3萬8千多票，國民黨候選人陳炳甫3萬1千多票，「柯家軍」陳思宇僅9千多票。陳炳甫傍晚5點45分赴黨中央發表談話承認敗選，但他也表示，深綠地區大同區的選票幾乎是打平，看得出來民進黨政府失去人心。

▲▼立委補選候選人陳炳甫抵達國民黨中央黨部開票現場,宣布落選。（圖／記者李毓康攝）

▲立委補選候選人陳炳甫抵達國民黨中央黨部開票現場承認落選。（圖／記者李毓康攝）

九合一大選結束，為補台北市第2選舉區立委姚文智及台中市第5選舉區立委盧秀燕的缺額，中選會訂定27日進行補選。台北共有5人互爭，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫、被視為「柯家軍」陳思宇、全民無黨聯盟的陳源奇、無黨籍的王奕凱。

根據估計，這次補選投票率低，約在3成左右。在開票結果告一段落後，陳炳甫傍晚5點45分也赴黨中央發表談話，他表示，首先恭喜何志偉，希望何進到力法院當個稱職的立委，不要做單純橡皮圖章，感謝支持他的好朋友以及陪著掃街拜票的所有志工。

陳炳甫表示，尤其深綠地區大同區的選票幾乎是打平，看得出來民進黨政府失去人心，居然沒有辦法取得優勢勝利，希望民進黨要好好反省；此外，他也重申，不管在哪個位置，都會秉持著專業問政的心態，為人民打拼。

被問到是否投入2020立委？陳炳甫表示，明年跟中央黨部跟市黨部討論，如果有更好人選，「國民黨人才擠擠」，有更好的人選也不一定；媒體追問自己是否有意願？他則說，「會跟黨部討論」。

ET快訊
高CP便當！超級三寶飯「主菜滿出來」　網推超佛：一張國父就有
澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三
頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」
馮偉衷女友「驚爆冥婚」　新加坡軍禮出殯千人送別

關鍵字：立委,補選,台北,台中,陳炳甫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳炳甫立委補選落後逾5000票　晚間6點黨部發表談話

春聯叫價上萬人民幣？　馬英九：我都沒分到一毛錢

何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

【完整票數】陳思宇得票不到1萬　台北投票率僅30.39％

立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

「鐵漢柔情」韓國瑜又哽咽了！送暖關懷癱女未來生活

龍政務官不敵藍營政壇老將　王義川敗選：謝謝台灣民主

何志偉轟陳思宇父女卑劣手段造謠：柯文哲沒遏止還煽風點火

快訊／台中第5區立委補選　藍營沈智慧自行宣布當選！

陳思宇落敗　陳建銘不捨怒嗆：選舉錢要夠多、心要夠黑、臉要夠厚

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

【完整票數】陳思宇得票不到1萬　台北投票率僅30.39％

立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

「鐵漢柔情」韓國瑜又哽咽了！送暖關懷癱女未來生活

龍政務官不敵藍營政壇老將　王義川敗選：謝謝台灣民主

何志偉轟陳思宇父女卑劣手段造謠：柯文哲沒遏止還煽風點火

快訊／台中第5區立委補選　藍營沈智慧自行宣布當選！

陳思宇落敗　陳建銘不捨怒嗆：選舉錢要夠多、心要夠黑、臉要夠厚

快訊／陳炳甫敗選：深綠大同區選區打平　看出「民進黨失去人心」

何志偉奪北市立委、王義川敗北　民進黨：繼續抱戒慎恐懼的心

自虐暴走形象竄紅　日本吉祥物Chiitan被炒魷魚了

何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

【完整票數】陳思宇得票不到1萬　台北投票率僅30.39％

「最強村姑」陳筱諭：請市民支持無黨，突破藍綠把持

紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽　台東新生國小奪冠

立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

不想自己一個人暈船　就要看清對方曖昧不交往的5個原因

土城也有超夯爆漿芋頭酥！餅皮酥脆、芋泥軟綿

佛祖請吃尾牙　南台別院義工菩薩歲末感恩晚會

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

政治熱門新聞

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80..

「馬祖海龍王」毛守義過世　享壽..

藍綠夾殺白色力量　陳思宇自行宣..

10年F1車迷打臉韓國瑜「別再..

高嘉瑜談高雄氣爆　 韓粉生氣了

快訊／何志偉奪3.8萬票！民進..

打警察亮「民進黨證」揚言有黨罩..

即／台中立委補選　沈智慧自行宣..

快訊／何志偉得票破2萬一路領先

謝龍介化身愛情顧問「脫光光35..

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗..

立委補選27日登場！台北白藍綠..

韓冰送紅包　江啟臣樂翻網友羨煞

敗選感言　陳炳甫再轟：民進黨失..

更多熱門

相關新聞

不敵沈智慧　王義川敗選：謝謝台灣民主

台中市立委北區北屯區補選，27日投票，民進黨籍候選人王義川傍晚5點半抵達會場，宣布敗選。他表示，「台中是我的家，謝謝這個城市栽培我！不管未來阿川在什麼地方，做什麼工作，都謝謝台灣民主。」

何志偉轟陳思宇父女卑劣手段造謠：柯文哲沒遏止還煽風點火

即／台中立委補選　沈智慧自行宣布當選

陳思宇落敗　陳建銘不捨怒嗆

開出3分之1票桶　王義川暫時落後沈智慧

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

SJ來台見這點變了：有點失望！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面