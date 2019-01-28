孫大千：白色力量若不想缺席2020立委大選　柯文哲得選總統　





▲陳思宇發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林、大同區立委補選27日正式落幕，「柯家軍」陳思宇以9689票慘敗給民進黨候選人何志偉的38,591票。前立委孫大千對此表示，台北市長柯文哲應從這次選舉中學習到3件事情，其中包括若柯文哲所組成的政黨，不打算在2020立委選舉中缺席，那柯文哲不得不參加總統大選。

關於陳思宇在北市立委補選中慘敗，孫大千提到，柯文哲應該從北市立委補選結果中所學習到的三件事情，第一，柯文哲的支持群眾是具有高度自主思考能力的新興選民，柯文哲代表的是選民集體意志的投射，這樣的支持力量並不可以任意的移轉給其他人選。未來，柯文哲所推出的代理人，必須在價值光譜上和柯文哲更加高度重疊。

孫大千說，第二，在小選區的選戰中，「陸戰」依舊扮演相當程度的角色，政黨的組織系統和動員能量仍然會有一定的效果。因此，組黨將會是一個不可避免的選擇。

最後，孫大千表示，倘若柯文哲所組成的政黨，不打算在2020年立委選舉中缺席，那麼柯文哲必將不得不參選總統，如此才能夠發揮母雞帶小雞的效果。

▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲站台。（圖／記者林敬旻攝）

針對陳思宇得票數沒有破萬，被外界認為是慘敗，柯文哲受訪時表示，「這個是這樣，不管成功失敗，生命中一部分，成功也要檢討報告，失敗只是寫更多，還好啦。」媒體追問檢討報告內容為何，柯文哲回應，「這沒有這麼快啦，我們那個2018年的，兩個月還沒寫好。」

記者追問，是不是光環不再，柯文哲說，「差不多吧，我沒什麼意見」。至於得票率是否是預期中，柯文哲回答，「其實我看選前民調差不多這樣」。

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