何志偉轟陳思宇父女卑劣手段造謠：柯文哲沒遏止還煽風點火

▲立委補選候選人何志偉開票現場。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者陶本和／台北報導

台北市立委補選27日結果出爐，由民進黨候選人何志偉以3.8萬拿下勝利，晚間發表勝選感言時，先是感謝國民黨候選人陳炳甫打了一場正面選戰，但也砲轟「柯家軍」陳思宇不斷抹黑，父女用卑劣手段造謠，更直指台北市長柯文哲沒有遏止，還煽風點火，反問「這就是你的白色力量嗎？」

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。何志偉在宣布勝選感言時首先表達感謝，感謝過去8年的努力有被看見、有被肯定、有被支持。

何志偉強調，他會更柔軟、更接地氣，不僅贏得選戰，未來所有施政也要贏得民心，這場選戰裡他也感謝所有對手，因為對手會是人生最好的導師，會讓自己看到最好的自己，發現自己的潛力。

何志偉首先感謝陳炳甫，在打選戰期間，秉持正面的選舉，只有說自己過去做過什麼事，打政見牌、政績牌，可以說是經典的溫暖選戰，經典的正面選舉。

接著何志偉話鋒一轉，把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，攻擊何志偉跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

何志偉反問柯文哲，你沒有遏止，還煽風點火，要問柯市長這就是你的白色力量嗎？柯文哲嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量，請柯文哲從今晚到未來應該要好好反思反省，當時後台北市民支持的柯文哲是誰，你還記得嗎？你還記得，你還有機會，你忘記了，你未來就沒有機會了。