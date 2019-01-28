放縱陳思宇父女抹黑？柯文哲：又不是我寫劇本給她讀

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選由民進黨候選人何志偉拿下3.8萬票勝選，他發表勝選感言時砲轟，「柯家軍」陳思宇不斷抹黑，父女用卑劣手段造謠，更直指台北市長柯文哲沒有遏止，還煽風點火，反問「這就是你的白色力量嗎？」被指放縱陳建銘、陳思宇父女檔抹黑，柯文哲28日回應指出，「我們給她站台，但她們要講什麼，又不是我寫劇本給她讀。」

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。何志偉在宣布勝選感言時首先表達感謝，感謝過去8年的努力有被看見、有被肯定、有被支持。他話鋒一轉，把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，何志偉也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

被指沒有放縱陳思宇及其父親陳建銘抹黑，柯文哲28日受訪表示，「第一點，這也不要說我們，當然我們給他站台，但他要講什麼，又不是我寫劇本她讀，什麼放縱？滿困難的，選舉還是...候選人是最主要因素。」

記者追問，白色力量是否不該以攻擊人手段選舉，柯文哲說，「還是一樣啦，我們有支持的對象，也不可能百分百下指導棋。」針對這次選舉，柯文哲也感嘆，「選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，這個信念我沒有改變。」

▲立法委員候選人陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲替陳思宇站台。（圖／記者林敬旻攝）