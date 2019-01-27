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柯文哲首輪叫牌吞敗仗　空戰魅力難轉嫁給子弟兵

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▲前觀傳局局長陳思宇、台北市長柯文哲。（圖／記者潘永鴻攝）

▲前觀傳局局長陳思宇、台北市長柯文哲。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／特稿

台北市士林、大同區立委補選27日正式落幕，民進黨候選人何志偉勝出，替綠營在台北市保住姚文智所留下的這一個席次，反觀「柯家軍」之姿大張旗鼓投入選戰的陳思宇，外界曾評論這次立委補選是台北市長柯文哲挑戰2020總統大選的試金石，以得票數不到一萬的結果吞下首場敗戰，對於高舉白色力量大旗想進軍國會甚至更上層樓的柯文哲來說，無疑是一大警訊。

九合一選戰時，民進黨台北市長候選人姚文智為展參選決心辭去立委一職，他在士林、大同區所空出的立委遺缺，讓民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫、「柯家軍」陳思宇三強激戰，在選區不大的單一席次選舉中，沒有政黨與組織奧援，陳思宇不像他的老闆去年驚險連任過關這麼幸運，最後仍難逃藍綠夾殺。

此次的立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，藍綠白測水溫也測人氣，在台北，候選人還沒推出，「白綠合作」一度掀起話題，但柯文哲最後仍決定派出北市府前觀傳局長陳思宇，對戰兩位在地方上深耕多年的藍綠對手。

陳思宇雖然有柯家軍光環、背後也有議員父親陳建銘打下地方根基，但缺乏實際在地方上的歷練，再加上她在登記參選當天就說出「連勝文們」的失言，讓戰火反燒到自己身上，整場選戰的起手式一開始就不太順利。

綠營方面，派出有8年民代歷練的前議員何志偉，2014年曾以第一高票連任成功，地方政績受到肯定，他在2018九合一大選前就已經佈局進軍國會，此次也如願獲得民進黨提名參加補選，選戰開打以來，一路上定調不攻擊策略，以溫和路線迎戰藍白夾擊，過程中，在因應對手的攻擊與批評上，何志偉大多溫和以對，即便有滿腹的不滿，但他也一直忍到選票開出來的最後一刻，確定自己替民進黨保住席次，才敢公開吐露心聲。

至於剛當選議員、此次代表國民黨和何志偉一較高下的陳炳甫，他在傳統綠營票倉裡無論是行程或活動其實相對低調許多，過程中即便有國民黨三位高人氣市長站台，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及高雄市長韓國瑜，波段性地衝了些支持度，可是最後還是功虧一簣。 

持平來看，陳思宇首戰嚐敗的結果，接下來還有幾個面向可以觀察，一、對個別候選人來說，陳思宇參戰雖然替原本關注度就不高的的立委補選添色不少，但柯文哲本身在網路與媒體版面上的討論熱度與擅長的空戰打法，換到了子弟兵身上，為何無法有效被複製？

二、對「柯家軍們」來說，面對單一席次的選舉，一旦藍綠都派出基層組織耕耘許久的候選人時，自己是否真的還有突圍的本錢與空間？

三、對柯文哲來說，第一次當選是綠營禮讓、藍被看衰；第二次是藍綠夾攻，驚險過關。在不跟民進黨合作的狀況下，首輪叫牌吞了敗仗，進軍國會的選將上已經可以看到挑戰，若有意更上層樓，當藍綠選擇堅壁清野時，他所掀起的個人旋風與魅力在走出台北後，能否持續恆溫，也絕非操之在己這麼容易。

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉,陳炳甫

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