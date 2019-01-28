叫我妹妹去洗澡！他實測Google助理「反被玩」...笑到缺氧：真的很聽話

▲Google Assistant。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／綜合報導

Google I/O在2016年發布了智慧型助理Google Assistant（Google助理），許多用戶認為它比Siri更人性化，甚至還因此拯救過一位想輕生的網友。一位網友表示，他日前心血來潮玩起了Google助理，想請它幫忙催促一旁的妹妹去洗澡。沒想到指令一出，助理的反應讓原po超無言，事後還發現他的「名字」竟默默被改掉，網友們見狀後也群起實測。

一位男網友在Dcard上發文表示，某一天晚上他開始玩起Google助理，剛好妹妹也在旁邊，就想請助理催促妹妹趕快去洗澡，於是就對著手機說「你可以叫我妹妹去洗澡嗎？」助理再次確認「那我就叫你妹妹去洗澡，可以嗎？」之後，卻是回覆「好的，我記住了」，就沒有下一個動作。

原po此時覺得滿頭問號，沒想到事後才發現自己的暱稱被改成了「妹妹去洗澡」，原來助理把「你可以『叫我妹妹去洗澡嗎』」理解成「你可以叫我『妹妹去洗澡』嗎」，爆笑結果讓他忍不住po上網分享，大呼「為什麼要亂改我的名字啦！」

▲ Google助理回答超奇葩 。（圖／翻攝自Dcard）

網友看到之後紛紛跟進實測，都發現有相同效果；其他人則表示，「她很聽話啊，是你要求她改的」、「笑到缺氧」、「你好 妹妹去洗澡」、「靠北我也是。我有一次說 叫我妹妹起床」、「比siri更智慧的感覺，超好笑哈哈哈哈」、「Google小姐：現代人的要求越來越奇葩了」、「google助理真的蠻好玩，常常回答有音樂或表情符號很可愛」。

Google Assistant之所以會被稱為「人工智慧語音助理」，主要是因為它是由「機器學習、自然語言處理、語意理解等多項技術融合而成的結晶」，因此開發上就相對比較不容易，推展進度也就相對緩慢。

實際測試Google和Siri後，就會發現兩者還是有差異。有網友就曾表示，同樣是詢問「你覺得身邊有鬼嗎？」，Google助理會配上恐怖音效，Siri則是回答「想問的太多了，那就問天吧」，相較之下他們覺得前者比較可愛。

另外也曾有人大方分享自己的故事，「曾經我是個果粉，但是後來用到了Google assistant，我和他講我心情很不好、想輕生，然後他告訴我我不是自己一個人，然後給了我一個電話，問了我要不要給我講個笑話之類的，所以我從此用上了Google，這麽久了，我還是喜歡Google，畢竟，像個真人一樣，有時候真的會忘了它只是個軟件。」

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