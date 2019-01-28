醜到「幫撿包也被女生嫌」　痘疤弟靠化妝變韓系美男

▲ 男大生透露，高中時期的他臉上都是痘疤，雙眼無神還帶著宅男眼鏡。（圖／翻攝自《Dcard》）

生活中心／綜合報導

外貌是認識一個人最直接的第一印象，甚至決定了其他人對待自己的態度，可以說是非常重要。日前就有1位19歲的男大生在《Dcard》上發文表示，自己曾因為外貌遭到女生嫌棄，於是決定徹底將自己「大改造」一番，從痘疤邋遢男變成韓系花美男，超大變化引起網友熱議。

這名男大生在《Dcard》分享自己從高中一路到大學「外貌上」的改變，他接連PO出好幾張高中時期的照片，並提到「這是高2上的我，醜到一個，我的天啊那個嘴唇，那無神的眼睛，那個爛頭髮，那個宅男眼鏡，那骯髒黝黑的皮膚」。他說，這些照片都是拍攝微電影時的截圖，因為當時覺得自己很醜，不知道拍照要幹嘛，所以都沒什麼照片。





▲高中時因覺得自己顏質低，所以不太喜歡拍照 。（圖／翻攝自《Dcard》）

他說，高中時期讀的就是藝術類相關科系，當時班上有些長得特別漂亮的女生，很會打扮也很會拍照，讓他覺得自己和她們是來自不同世界的人，所以並沒有什麼太大的感覺。直到有一天，班上有位女生的書包掉了，他出於好心彎腰替她撿起，沒想到那女生不但沒感謝他，反而嗆他，「我自己會撿啦，你又不是XXX（班上比較帥的男生）」。

▲ 好心幫忙撿背包卻被女生嫌棄，他決定大改造 。（圖／翻攝自《Dcard》）

「什麼叫我又不是XXX，我就不信我認真打理自己會差到哪」，女同學的那句話讓男大生既生氣又難過，也變得越來越自卑，雖著即將升上大學，他為了不要再讓其他人繼續嘲笑自己，於是下定決心開始好好打扮。

他在大學的那年暑假開始健身運動，搭配節食瘦身成功，也嘗試學習化妝，使用遮瑕粉底膏等化妝品，來遮掩臉上的痘痘和疤痕，同時參考潮男穿搭，網購了一些不錯的衣服，將眼鏡換成潮流造型眼鏡，剪了一頭咖啡色的韓風髮型，最後再買了一對耳環。

▲男大生透過化妝與穿搭，從痘疤男變身韓系花美男 。（圖／翻攝自《Dcard》）

從頭到腳好好改造之後，男大生和以前比較起來已經完全判若兩人，讓他自己都驚呼「太神奇了」。現在大學的同學都讚美他像是韓國來的男生，有著王子的氣場，甚至還有以前的高中同學傳訊息告訴他，「你終於從醜小鴨變天鵝了！」





▲男大生開始化妝並改善穿搭，成功變身韓系花美男 。（圖／翻攝自《Dcard》）

男大生最後鼓勵所有被嘲批評笑外貌的男女，「我們不醜，只是欠缺打扮而已，當你有時間自卑，不如把那些時間拿去學習，看要如何把自己打理好，因為人真的要衣裝。」另外，他也向男生們喊話，不要覺得化妝是女生的專利就排斥化妝，，或認為男生化妝就是「娘炮」，畢竟時代在變化，腦袋也要跟著轉變了。

▼ 變身花美男後，男大生的異性緣也旺了起來 。（圖／翻攝自《Dcard》）