3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果拋重磅！創作者工具推單一訂閱制　符合2身分最低每月90元

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 13日晚間拋出重磅，將推出Apple Creator Studio訂閱制服務，將旗下生產力工具（ Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Keynote、Pages、Numbers）等整合，以每月390元（年繳3,900元）販售，而符合2種身分－大專院校學生與教育工作者將可以用超破盤90元／每月訂閱，將從28日正式啟用。

▲▼ Apple Creator Studio 。（圖／蘋果提供）

最強創作者方案390元／月　符合2身分只要90元

Apple Creator Studio 將自 1 月 28 日 (星期三) 起於 App Store 供應，提供每月 NT$390 或每年 NT$3,900 的訂閱方案，並包含一個月免費試用；訂閱內容涵蓋 Mac 和 iPad 版的 Final Cut Pro、Logic Pro 和 Pixelmator Pro，Mac 版 Motion、Compressor 和 MainStage，以及適用於 iPhone、iPad 和 Mac 的 Keynote、Pages、Numbers (以及稍後將加入的「無邊記」) 智慧功能與進階內容。大專院校學生和教育工作者可選擇每月 NT$90 或每年 NT$900 的訂閱方案。此外，使用者也可選擇於 Mac App Store 單次購買 Final Cut Pro、Pixelmator Pro、Logic Pro、Motion、Compressor 和 MainStage 的 Mac 版本。此外，透過「家人共享」，最多可有六位家庭成員共享 Apple Creator Studio 所包含的所有 app 與內容

Apple Creator Studio 也提供 beta 測試版功能，例如從文字大綱生成簡報初稿，或根據既有投影片建立發表人附註，幫助使用者更快速地用 Keynote 準備簡報。訂閱者也可以快速整理投影片，修正版面配置與物件擺放。而在 Numbers 中，訂閱者可透過神奇填充的模式辨識功能產生公式並填入表格。

此外，Keynote、Pages、Numbers、 和「無邊記」的免費版本持續提供，隨附於每一部新 iPhone、Mac 和 iPad。

蘋果

