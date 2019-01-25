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穿牛仔褲逛專櫃！她爆櫃姐態度不屑「眼神飄移」　網笑太傻：口袋才是重點

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▲▼生活消費 信義商圈 微風南山 百貨公司。（圖／記者屠惠剛攝）

▲各位逛百貨公司，會特別梳妝打扮嗎？（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

逛百貨公司，身上的穿搭到底會不會影響櫃姐待客的態度呢？一位女網友表示，日前和朋友去百貨公司幫媽媽買保養品，由於太臨時，沒有特別打扮就過去。沒想到到了櫃位時，櫃姐看了他們一眼後眼神就飄走，態度讓原po很傻眼，覺得不太平衡，懷疑是不是身上的行頭決定了對方的姿態。

女網友在Dcard上表示，以往逛百貨公司，自己一定都會梳化打扮，櫃姊們也會主動詢問她需要什麼產品，態度算是熱情。但是她日前和朋友在外用餐時，臨時接到媽媽囑託，要她幫忙買專櫃的保養品；當天又因為懶惰沒有特別打扮，只有擦個底妝、綁個馬尾，身上穿的也是簡單的T-shirt、牛仔褲和帆布鞋，沒想到卻疑似因為這樣的穿搭，而被櫃姐忽視。

「我靠櫃的時候櫃姊明明就有看我跟我朋友一眼，然後又把眼神飄走。」她表示因為找不到媽媽要的東西，就禮貌詢問櫃姐，對方這時草草回了句「呃...什麼」；原po重覆一遍後，櫃姐才去拿了商品給她，然後又直接走掉，態度被原po認為有些「不屑」。

原po表示，由於是第一次遇到這樣的經驗，難免覺得有點不平衡，「我不是一定要她多有禮貌，但這樣不屑的態度真的...。」她回想起去購買平價彩妝的情景，店員都還會親切地幫忙介紹，想自己看的話也會禮貌婉拒。

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲部分網友覺得應該原po應該只是遇到「笨櫃姐」，不應該挑客人。（圖／記者張一中攝）

貼文一出引發許多共鳴，部分網友表示有相同經歷，「我去香奈兒他們也是一臉怎麼會來的表情」、「一樣拖鞋牛仔褲+大素顏，櫃姐完全不鳥我」、「我沒有很喜歡櫃姐太熱情，所以我都穿校T加隨便的長褲，加大素顏，很有用呢！」、「我之前去101的時候穿的真的超隨便，原本想要買Dior的粉餅，結果櫃姐上妝上的很隨便，而且還一副覺得我一定買不起，即便妝感給我感覺很好我很喜歡，但我完全不想讓她從我這賺得業績。」

也有人認為是機運問題，「我都穿T恤配牛仔短褲而已欸，覺得櫃姐沒有特別忽視我啊，可能我長得比較糙老吧」、「我覺得化妝品櫃跟精品櫃還是有差的」。另外也有人表示，以前國中下課穿國中制服經過珠寶專櫃時，櫃姐竟然對他們說「歡迎看看喔！」讓他和朋友相當佩服專櫃小姐的敬業精神，「一個聰明的生意人，是不會挑客人的。」

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