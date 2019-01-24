客廳大改造「魔幻叢林」瀑布神還原　結局狂轉笑噴！萬人驚：聲林之王4ni

網搜小組／綜合報導

一名網友上禮拜接到朋友電話，對方突然心血來潮，想把家裡客廳改造成叢林，並信誓旦旦地表示，不管樹木、河流全都要用氣球來做，原本擺設普通的客廳，在三人巧手下變得超夢幻，驚呆上萬網友。

男網友在dcard說道，「上星期我朋友突然打給我，說想把客廳改造成森林，我以為他是ARufa看太多了，還認真跟他討論要買土跟弄個小河流之類的，結果他說全部都要用氣球做，認真的沒再說笑......於是我就去幫忙了。」

▲超夢幻叢林，還有大自然環繞音效。（圖／原po授權引用）

他們三人趁家裡沒人時，先舖上草皮，也是「叢林」裡唯一不是氣球的部分，接著神還原一道精美瀑布在電視機前，而四周和天花板則充滿綠色漸層的球狀及長條狀氣球，瞬間綠意盎然，也莫名有種奇幻感。

當然，叢林裡不乏鮮花，以及兔子、松鼠、蜜蜂等各種小動物點綴，他們更把手機藏在樹和瀑布後面，播放著大自然的聲音，他不禁讚嘆，「讓人心曠神怡阿」，但缺點是沒手機用，很不方便。

▲▼原本平凡無奇的客廳。（圖／原po授權引用）

原po表示，他們所使用的是美國Q牌氣球，以100%純乳膠製成，不僅擁有最多顏色、耐熱、高抗氧等特性，還可被大自然完全分解，符合環保標準，但好笑的是，「天花板滿滿的空飄球，聽說早上起來掉滿地，客廳瞬間變球池。」

上萬網友看完也覺得太強大了，紛紛回應「我不敢相信，一秒變成叢林之王」、「太厲害了吧，哈哈哈哈根本造林」、「為什麼我一邊看一邊笑」、「聲林之王第二季」、「蟲鳴鳥叫太好笑了啦哈哈哈哈哈，想知道家人反應」。

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▼三人分工合作「造林」。（圖／原po授權引用）