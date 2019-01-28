夫揹456萬債妻哭崩坐11樓外牆　警勸：我姊欠1370萬，你們算幸運

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市楚姓女子聽聞吳姓丈夫積欠100多萬元人民幣（以下皆為人民幣）債務，24日上午9點20分氣到爬上11樓外牆，一邊哭一邊喊著要跳樓輕生。當時到場協助的民警王眾耐心勸說，「大姊，妳看我比你小，我家欠了300多萬元，這世上沒有什麼過不去的坎，活著才是最重要的嘛！」最後成功化解危機。

根據《杭州網》報導，楚女的丈夫從事建築工程行業，近幾年來生意不順，原本家裡經濟還算過得去，如今變成負債100多萬元（約456萬元新台幣），她卻一直被瞞騙，直到今年1月年關近了，債主們紛紛找上門，甚至有催債電話直接打到她的手機，追問之下才知曉此事。

▲楚女坐在11樓的外牆上與警員僵持。（圖／翻攝自梨視頻）

楚女受不了這樣的打擊，一想到結婚多年沒給年邁的雙親過上好日子，房子還是租的，現在又負債累累，恐怕會拖累家人，一氣之下乾脆爬到11樓的外牆上企圖輕生，不管父親、妹妹以及丈夫在旁勸阻，情緒失控到一度崩潰大哭。

這時，民警王眾隨著余杭公安一起趕到現場，大概了解事發經過後，耐心站在一旁勸阻楚女，「大姊，我跟妳說，其實你們才欠了100多萬，我家姊姊欠了300多萬（約1370萬元新台幣）！這世上沒有什麼過不去的坎，是不？和別人比，你們還是幸運的啊，活著才是最重要的嘛！」

或許是看到王眾的家境比自己還慘，卻還是積極面對困境，楚女冷靜下來後開始慢慢吐露心聲；眾人見狀，趁著她分心說話時，上前一把將人抱回陽台上，這才化解這場危機。楚女坦言，當下是自己一時衝動了，「生活還是要繼續，只有努力才有希望。」

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