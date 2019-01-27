上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

▲上海第15屆人大會議開幕，市長應勇出席施政報告。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

2019年大陸全國兩會將於3月份在北京召開，在此之前，各省市地區「小兩會」趕在農曆年前舉行。上海市人大會議於今（27）日召開，由市長應勇進行工作報告，報告中指出，2018年上海人均GDP突破2萬美元，2019年全市GDP目標將訂在增長6%–6.5%之間。此外，上海將全面實施垃圾分類，成為與會代表熱議焦點。

應勇在報告中指出，上海市今年將全面開展生活垃圾全程分類，深入推進垃圾收運和再生資源回收「兩網融合」，開工12個、建成10個垃圾資源化利用設施，加快形成全社會參與垃圾綜合治理的良好局面。

據了解，往年上海人大會議都有代表提出垃圾分類的概念，本屆會議提出審議的《上海市生活垃圾管理條例（草案）》，便是要將垃圾分類立法，不再淪為「畫大餅的口水秀」。

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

常年致力推動垃圾分類的上海市人大代表趙愛華表示，德國1900年就對垃圾分類進行了立法，東京立法是1970年，台北則是1996年。她指出，「他們的成功都經歷了幾十年甚至上百年，立了法開完會，不等於垃圾分類工作好了，這絕不是一場運動一場秀」。

此前，有報導指出上海市民擔心垃圾分類後被混裝混運，讓分類成果受影響。趙愛華也建議，公認垃圾分類做得較好的日本，後續的混裝混運現象也同樣存在；上海的當務之急是解決目前濕垃圾的產生量和處理量不匹配的問題。

▲雙城論壇開幕式，台北市副市長鄧家基與上海市副市長周波致意。（圖／記者林敬旻攝）

上海市副市長周波去年底赴台參加雙城論壇時，在垃圾分類管理上，便有意向台北市取經。他在演講時表示，午宴時向鄧副市長及各位局長，求教台北的垃圾管理，「後來我才知道，原來台北的垃圾分類循環再利用，不僅是靠政府推動，還有民眾的響應」。

▲上海市長應勇在人大會議上提出政府工作報告，包括2018年施政總結及2019年新政推動方針。（圖／記者魏有德攝）

2019年第13屆上海政協會議26日開幕，第15屆人民代表大會27日接力登場。人大會議由上海市長應勇做出施政報告，包括2018年上海人均GDP突破2萬美元、2019年全市經濟成長率（GDP）預期增幅6%–6.5%；支持配合上交所設立科創板並試點註冊制；全面開展生活垃圾全程分類及更大規模減稅降費，減輕企業負擔等。

