　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲上海第15屆人大會議開幕，市長應勇出席施政報告。（圖／記者魏有德攝）

▲上海第15屆人大會議開幕，市長應勇出席施政報告。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

2019年大陸全國兩會將於3月份在北京召開，在此之前，各省市地區「小兩會」趕在農曆年前舉行。上海市人大會議於今（27）日召開，由市長應勇進行工作報告，報告中指出，2018年上海人均GDP突破2萬美元，2019年全市GDP目標將訂在增長6%–6.5%之間。此外，上海將全面實施垃圾分類，成為與會代表熱議焦點。

應勇在報告中指出，上海市今年將全面開展生活垃圾全程分類，深入推進垃圾收運和再生資源回收「兩網融合」，開工12個、建成10個垃圾資源化利用設施，加快形成全社會參與垃圾綜合治理的良好局面。

據了解，往年上海人大會議都有代表提出垃圾分類的概念，本屆會議提出審議的《上海市生活垃圾管理條例（草案）》，便是要將垃圾分類立法，不再淪為「畫大餅的口水秀」。

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

常年致力推動垃圾分類的上海市人大代表趙愛華表示，德國1900年就對垃圾分類進行了立法，東京立法是1970年，台北則是1996年。她指出，「他們的成功都經歷了幾十年甚至上百年，立了法開完會，不等於垃圾分類工作好了，這絕不是一場運動一場秀」。

此前，有報導指出上海市民擔心垃圾分類後被混裝混運，讓分類成果受影響。趙愛華也建議，公認垃圾分類做得較好的日本，後續的混裝混運現象也同樣存在；上海的當務之急是解決目前濕垃圾的產生量和處理量不匹配的問題。

▲▼雙城論壇開幕式，台北市副市長鄧家基與上海市副市長周波致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙城論壇開幕式，台北市副市長鄧家基與上海市副市長周波致意。（圖／記者林敬旻攝）

上海市副市長周波去年底赴台參加雙城論壇時，在垃圾分類管理上，便有意向台北市取經。他在演講時表示，午宴時向鄧副市長及各位局長，求教台北的垃圾管理，「後來我才知道，原來台北的垃圾分類循環再利用，不僅是靠政府推動，還有民眾的響應」。

▲上海市長應勇在人大會議上提出政府工作報告，包括2018年施政總結及2019年新政推動方針。（圖／記者魏有德攝）

▲上海市長應勇在人大會議上提出政府工作報告，包括2018年施政總結及2019年新政推動方針。（圖／記者魏有德攝）

2019年第13屆上海政協會議26日開幕，第15屆人民代表大會27日接力登場。人大會議由上海市長應勇做出施政報告，包括2018年上海人均GDP突破2萬美元、2019年全市經濟成長率（GDP）預期增幅6%–6.5%；支持配合上交所設立科創板並試點註冊制；全面開展生活垃圾全程分類及更大規模減稅降費，減輕企業負擔等。
 

ET快訊
高CP便當！超級三寶飯「主菜滿出來」　網推超佛：一張國父就有
澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三
頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」
馮偉衷女友「驚爆冥婚」　新加坡軍禮出殯千人送別

關鍵字：上海,應勇,人大,政協,垃圾分類,雙城論壇,GDP,特派現場

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

上海宋慶齡故居紀念館「鮮花當門票」　6公尺長螢幕促遊客互動

靠它讀懂文字前世今生　陸上線「漢字全息字典」涵蓋4種字符集

華聞快遞／上海擴大租賃房建設　房價保持總體穩定

「正職師」狂休6年「90萬薪水照領」　校方「嘸人教書」急尋外聘

百度進攻央視春晚灑「86億紅包」　下重本搶移動支付市場　

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

上海小兩會開幕　人均GDP破2萬美元　將全面實施垃圾分類

2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

山西警追回2600年文物「晉公盤」　上頭183字銘文超清晰

61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

卸任證監會之後...劉士余轉任「供銷合作總社黨組副書記」

上海宋慶齡故居紀念館「鮮花當門票」　6公尺長螢幕促遊客互動

靠它讀懂文字前世今生　陸上線「漢字全息字典」涵蓋4種字符集

華聞快遞／上海擴大租賃房建設　房價保持總體穩定

「正職師」狂休6年「90萬薪水照領」　校方「嘸人教書」急尋外聘

百度進攻央視春晚灑「86億紅包」　下重本搶移動支付市場　

自虐暴走形象竄紅　日本吉祥物Chiitan被炒魷魚了

何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

【完整票數】陳思宇得票不到1萬　台北投票率僅30.39％

「最強村姑」陳筱諭：請市民支持無黨，突破藍綠把持

紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽　台東新生國小奪冠

立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

不想自己一個人暈船　就要看清對方曖昧不交往的5個原因

土城也有超夯爆漿芋頭酥！餅皮酥脆、芋泥軟綿

佛祖請吃尾牙　南台別院義工菩薩歲末感恩晚會

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

大陸熱門新聞

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

持續發燒2個月　她心臟插6cm..

趁美委斷交　陸媒：解決台灣問題..

拍片炫耀BMW　不到1小時翻車..

爽收百萬生日禮　鴨王驚傳遭斷腿

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

央視「豬年春晚」主持陣容曝光！

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

廈門機場惠台服務　持台胞證可走..

加大使「政治不正確」收回對孟晚..

華為副總：技術差美國兩萬五千里

甘肅小舅掛布條嗆新郎

挖出4噸古錢幣！網驚：密集恐懼..

更多熱門

相關新聞

上海宋慶齡故居紀念館「鮮花當門票」

歷經近一年的保護性修繕，上海宋慶齡故居紀念館27日以「鮮花代門票」方式向社會公眾開放。此外，2019年1月27日也是宋慶齡的誕辰126周年紀念日，還增設了6米長的超大數字互動螢幕，用於展示宋慶齡生平，修繕後的故居紀念館開放時間為每周二至周日。

華聞快遞／上海房價保持總體穩定

華聞快遞／2019上海GDP估增6%-6.5%　

GDP創新低　陸官媒：不會失速

台北里長們上海體驗「一日居委會」

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

SJ來台見這點變了：有點失望！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面