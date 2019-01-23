直擊義烏／國際商貿城帶風向　玩具搶搭豬年IP爆紅

記者魏有德／浙江義烏採訪報導

「買全球貨、賣全球貨」是義烏人掛在嘴邊的一句話，經過40年的發展，義烏國際商貿城現成為全球「小商品集散中心」，反映市場景氣的「中國小商品指數」更是觀察經濟脈動、流行商品的指標。《ETtoday新聞雲》記者前進義烏國際商貿城發現，農曆春節將近，各國採購商仍絡繹不絕，店家忙著打包貨品，趕在春節前出貨。

▲批發商趙永春手上的新款「朱小屁」玩具，首批20萬個已搶購一空。（圖／記者魏有德攝）

據統計資料顯示，常駐義烏的外國採購人員超過一萬人，在商城內不時見到拖著大行李箱的外國人身影穿梭。批發各式玩具的老闆趙永春提到，現在經營玩具生意與以往不同，除了內需市場，也外銷全球。他表示，以前是用價格行銷，現在把產品品質做到最好，先一步抓住潮流，外國客人自然會上門詢價。

▲義烏玩具商將大陸社交軟體抖音上爆紅的IP朱小屁做成會說話的創意玩具。（圖／記者魏有德攝）

因應豬年到來，他以手中的「抖音爆紅款」玩具「豬小屁」為例，趙永春表示，公司開發設計的豬小屁，第一刷生產20萬個，推出來的瞬間馬上被採購一空，「只剩下手上這個展示用的」。

他強調，傳統玩具也得轉型升級，創新的步伐得一直走，在龐大的競爭市場中，要敏銳地抓住市場脈動，加上產品推出更新的速度，才能在義烏批發市場佔有一席之地。

▲義烏國際商品城批發商趕在農曆春節前打包發貨。（圖／記者魏有德攝）

義烏以批發交易市場著稱，從「雞毛換糖」衍生出的商業模式，奠定現在四通八達的規模經濟基礎。大陸國家主席習近平曾數度造訪義烏並留下「無中生有、無奇不有、莫名其妙、點石成金」的評價，形容義烏高速發展帶來的深刻印象。

▲義烏國際商貿城共分為五區，約180萬種商品進駐。（圖／記者魏有德攝）

隨著大陸「一帶一路」經濟策略推行，陸路最遠到達西班牙馬德里的「義新歐」貨運火車，除了將商品運載至沿線國家，也因為「回頭車」的利用，使得各國貿易商將義烏打造成商品交易中心，把歐陸國家的特色商品輸進大陸，推銷至世界最大的內需市場。

