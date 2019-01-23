杭州小5考題為評論「重慶墜江事件」　家長：尺度太大了

▲重慶公車墜江意外造成重大傷亡。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

浙江杭州市一所小學的老師為了培養學生獨立思考、做出選擇的能力，並結合生活實際情況去論證，而出了一道期末考題為如何看待「重慶公車墜江事件」。對此，不少家長表示「平時孩子連看電視、聽廣播的時間都沒有，考試卻又偏時事，還讓不讓人活了」；但也有家長認為「題目很新鮮，讓學生發表看法，突破了平常的作文套路」。

綜合陸媒報導，杭州市某小學的5年級期末作文要讓學生評論「重慶公車墜江事件」，就有些家長及老師說，要寫好這篇作文挺難的，還有一名家長表示，「尺度太大了，看似怎麼寫都可以，又不知該怎麼寫」；不過還是有家長反思，寒假開始要讓孩子多看報紙、多關注新聞，培養思考能力。

▲重慶公車墜江事件。（圖／翻攝微博／都市快報）

不少學生在回答問題時都認為，乘客不能體諒別人，是罪魁禍首；但也有學生表示，雙方都沒有意識到這是公共場合需要遵守公共秩序；還有學生指出，車上的其他乘客都有問題，當別人發生爭執的時候，應該積極勸阻，而不是坐視不管。

杭州某公辦小學五年級王老師提到，「這樣的題材，容易有話題，題材寬泛，適合五年級學生，並希望學生在表達自己觀點時，儘可能說出理由和想法」。另外，出題目的杭州資深教研員指出，「今年的作文題目源於教材的要求，都要學生學會獨立思考，例如父母的作法你贊成哪一種；生活當中那些事情給了你什麼啟示，都需要學生去辯證地思考問題，提出自己的觀點」。

對於評分標準，這名教研員說，「主要看是不是有一個明確的觀點，能不能說出1至2個充分的理由；這個理由不是空談，而是結合實際情況或者身邊人的看法來論證」。此消息一出，不少網友認為題目出得很好，「早早培養孩子獨立思考的能量，又結合當下時事，還能警惕時刻遵紀守法」、「我覺得關注社會熱點，發表自己見解挺好的」、「教育進步了」。

▲重慶公車墜江。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）