目睹外籍女墜樓！護理師「浴血CPR」救不回　家屬暖謝：這是她的選擇

▲原PO早上出門目睹外籍女移工跳樓輕生，立即上前施以CPR急救。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

「在輕生前，想想自己愛的人、和愛你的人好嗎？」一名護理師在臉書見到網友分享尋短的切身之痛後有感而發，轉念寫下自己一早出門目睹外籍女移工跳樓的經驗談，雖然當下她已盡力施以CPR搶救，但無奈傷者的狀況非常糟，送往醫院搶救後還是不幸離世；更令她百感交集的是，事後家屬還向她致謝，「（輕生）是她的選擇，而你也盡力了，她會謝謝妳幫助過她！」

原PO爆廢公社撰文表示，自己是一名護理人員，27日一早出門時突然聽聞身後傳來巨響，一轉頭就看到一位女子扭曲躺在馬路中間一動也不動，當下直覺反應不妙，立即邁步跑上前查看，這才知道是一位外籍女移工跳樓輕生。

「鄰居們都因被頭顱破裂而流出來的腦漿、血，還有四肢骨折而呈現的姿勢嚇傻了！」原PO當下立即請旁人協助報警、叫救護車，而自己則是運用專業知識確認傷者狀況，初步檢視後發現女子已無呼吸心跳，原PO便立即著手CPR，「但是傷患的狀況非常差，該做的、能做的我都做了！」

待救護車趕抵現場後，原PO幫忙打了留置針、掛上點滴，迅速將傷者送上車，隨後留下簡單資料就懷著惴惴不安的心離開現場，「到了晚上9點多，警察局打來謝謝我的協助，同時也告訴我那名女性已經往生了，聽到的當下內心真的是百感交集；她的家人也跟我說，那是她的選擇，『而妳也盡力了，她會謝謝妳幫助過她！』」

原PO有感而發寫下，「也許我們無法理解她遇到什麼挫折，但無論再糟、再難過的狀況終究會過去，只要願意求助，一定會有人願意伸出援手，愛惜自己的生命，在輕生前想想自己愛的人、和愛你的人好嗎？」

針對有網友提問，傷者當下腦漿都已經噴出來了，存活率基本上趨近於零，這時候CPR會有用嗎？原PO也回應，「我也在想，腦都受損了，那救活又有什麼意義？也許只是讓她更痛苦的一輩子臥床而已吧，但當下我真的沒辦法放著她不管，就是無法讓她在那裡，連是生、是死也不知道！」

對此，網友也紛紛聲援「謝謝你，也願亡者安息」、「辛苦你了，願她能放下一切」、「功德一件，不要留下陰影就好」、「還好家屬很明理」、「沒有過不去的關，只有過不去的自己，謝謝善心人最後給予的溫暖」、「救護人員面對生命總是不放棄任何機會，真的佩服你們的精神、勇敢與善良！」

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