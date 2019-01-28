起底鴨王招待所！男公關全部180cm以上　陪女客喝酒爽收奧迪

▲禮物從桌上堆到地上。（圖／翻攝自微博）



大陸中心／綜合報導

微博近期瘋傳一名上海男公關收到女客人的28份禮物，其中包括一輛Audi汽車。陸媒進一步調查這家「白馬會所」，發現該家招待所位於上海最繁華的地段，且過去曾發布招募廣告，要求來應徵的男公關身高必須180公分以上，收到的小費最低則是人民幣1000（約台幣4540元）起跳，福利相當優渥。

《北京青年報》報導，收到奢華禮物的男公關被外界封為「鴨王」，消息曝光後，還有人傳出男子被富婆的老公打斷腿。陸媒記者實際前往白馬會所，當地警方則回應已展開相關調查。

▲還有網友直呼「驚動整個鴨界」。



據了解，這家招待所是私人女性會所，總投資高達人民幣400多萬元，每間包廂都有不同的風格，此外，館內還有19間頂級VIP包廂。白馬會所微博去年曾發布徵人訊息，當時大量急徵身高180公分以上的男模，外在要帥，穿著得時尚又前衛，至於工作內容則包含「單純陪女客喝酒聊天」、「不帶半點違法活動」。

一名自稱是會所前員工的小白（化名）透露，這次奢華過生日的事情是真的，不過男子並未被打斷腿。他進一步爆料，28份生日禮物根本只是塊小蛋糕，還有更高級的，「我們見的太多了，只是這次被爆了出來，大家才覺得不可思議。」

小白補充，白馬會所是國內大型娛樂集團「諾亞方舟」底下的品牌之一，在全國各地都有分店，諾亞方舟的事業版圖非常大，且在每個城市都有不同的公司名字。白馬會所所在的旺旺大廈工作人員則證實，目前該招待所已停止營業。

▼內部員工透露，傳出鴨王被斷腿的影片並不是當事人。



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