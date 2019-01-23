直擊義烏／《電商法》按規繳稅　助力實體店面度寒冬

記者魏有德／浙江義烏採訪報導

浙江義烏被稱為全球「商品集散中心」，近年電商快速發展，帶動新零售業務成長，許多個人網店到義烏尋找機會，對於實體商店造成衝擊，利潤銳減。《電商法》頒布後，規定經營電商者須登記註冊，在義烏經營兒童髮飾的楊先生認為，法令對上游供貨大盤商影響不大，受惠的是各城市的批發市場。

▲義烏批發商楊錦峰提到，電商法實施對上下游廠商都有保障，個人帶貨的利潤則會減少。（圖／記者魏有德攝）

楊先生表示，批發商到義烏拿貨，一件小商品的利潤大概在0.5元人民幣（下同），最下游店家可以賣到5元，但微商之前不用繳稅，跳過中盤批發商直接到義烏拿貨，可以獲得更高利潤，讓實體商鋪受到不小衝擊，《電商法》實施後，個人商戶必須按規繳稅，成本就不可能壓得太低，削價競爭的情況也會獲得改善。

▲義烏商品城精品箱包區，不少店家不再續租。（圖／記者魏有德攝）

在電商興起及大環境影響下，精品箱包品牌生產批發商生意不若以往。位在義烏國際商貿城B區5樓的「精品箱包區」，不少店家拉起鐵門，商鋪空無一人，有的門口玻璃還貼上「清倉處理」、「店面轉讓」等字樣，樓層顯得相當冷清。

有店家私下透露，電商興起後，有些人模仿的能力很強，許多客人直接在網路上下單，產品以次充好，影響實體店面的來客量，雖然業績比前幾年下滑，但很多店家仍堅持實體店面經營，就是要讓客人「看的到、摸得著」。

▲義烏商品城精品箱包區受大環境影響，有店家貼出店面轉讓公告。（圖／記者魏有德攝）

《電商法》上路後，店家認為或許對經營實體商鋪的人而言是很大的契機，經營箱包生產20年的黃女士表示，「做電商做不贏年輕人」，產品質量把關才是根本，希望藉由《電商法》淘汰劣質品，讓有歷史積累、品質保證的線下店，重新找回客人。

為解決電商野蠻生長現象，重新建立網路購物市場秩序，大陸自2019年開始實施《電子商務法》，除了要讓無牌的微商、代購回歸市場機制、合理納稅，同時也要監督電商平台把關銷售品質。

