61歲加籍男在澳門被捕　涉偽造文件詐騙87億

▲ 嫌犯被捕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

一名61歲的加拿大男子因企圖詐騙銀行和娛樂公司2.49億歐元（約新台幣87億元），25日在澳門被捕。據悉，這位「詐騙男」日前要求銀行櫃台，將澳門一間娛樂公司賬戶的資金匯至香港，但隨後被銀行職員發現簽名與銀行紀錄不同。目前，警方以偽造文件罪和相當巨額詐騙罪起訴該男子。

《香港東網》26日報導稱，澳門司法警察局25日接到銀行報案，稱有位男子到櫃台，要求將澳門一間娛樂公司帳戶的2.49億歐元匯至香港，並出示該公司的委托申請書和匯款單。

銀行職員隨後發現匯款單的簽名與銀行紀錄不同，於是拒絕了男子的匯款要求。銀行事後向相關公司查詢，對方確認從未安排人員到銀行辦理匯款，因此懷疑有人使用偽造文件詐騙銀行及娛樂公司。

報導指出，根據警方調查，涉案男子姓Leao，是61歲的加拿大人，據稱已退休。涉嫌使用偽造的公司委托書和匯款單，企圖詐騙澳門一間娛樂公司和銀行約2.4億歐元。

報導稱，該男子於25日傍晚6點離境時，被澳門警方截獲，並以偽造文件罪和相當巨額詐騙罪落案起訴。目前，該案已移交檢察院跟進。

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▼ 辦案中的澳門警察。（圖／翻攝自Facebook／治安警察局社區警務）