快訊／北市條通內女子疑吸毒後輕生　7樓墜落撞遮雨棚

▲北市中山區林森北路107巷內一處公寓，一名黃姓女子在28日凌晨驚傳墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）



記者趙永博、黃彥傑、邱中岳／台北報導

台北市中山區林森北路107巷內一處公寓，28日凌晨近1時許，一名41歲的黃姓女子突然由7樓墜落，巨大聲響讓附近民眾靠近圍觀並協助報警，警消獲報後趕抵現場，發現黃女卡在2樓遮雨棚，已無呼吸心跳，救護人員將她救下後，送往臺大醫院急救，目前正在搶救中。

警方調查，黃女由7樓窗戶跳下，跌落在2樓的遮雨棚，民眾聽聞黃女慘叫聲出來查看，才發現有人墜樓，馬上打電話報警。警消獲報趕到現場，立即在2樓遮雨棚上將黃女救下，但黃女早已無生命跡象，救護人員趕緊將他送往台大醫院急救，目前正在急救中。

▲▼女子墜樓後，卡在公寓2樓遮雨棚上，消防人員將她從上面救下。（圖／記者黃彥傑攝）



警方事後進入黃女住處，發現租屋處客廳桌上有大量咖啡包，員警立即將同居的38歲鄭姓男友，帶回派出所訊問。鄭男向警方表示，房子是他所承租，平時與黃女同居，28日黃女疑似是吸毒後，一時想不開才會從窗戶跳下，對於毒品來源並無法清楚交代。

民眾表示事發當時，曾聽到2個巨大聲響，還有一聲女子慘叫聲，出來查看才發現是黃女墜樓。警方派請鑑識人員到場，現場沒有發現遺書及打鬥痕跡，初步排除有外力介入這起墜樓意外，但警方還是將鄭男帶回派出所，要進一步釐清黃女墜樓原因。

▲救護車輛到場，將黃女送往台大醫院急救。（圖／記者黃彥傑攝）



▲警方在黃女租屋處內發現大量毒咖啡包。（圖／記者趙永博翻攝）



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