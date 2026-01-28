桃監春節提早開放面對面懇親　社工陪同5歲幼女與外婆入監探父

▲桃園今明兩天舉辦春節面對面懇親活動，提前讓收容人與家人團聚。（圖／桃園監獄提供）

記者沈繼昌／桃園報導

馬年農曆春節將屆，法務部矯正署桃園監獄為讓高牆內的收容人感受家庭溫暖，提前於今（28）、明（29）日舉辦115年度「春節面對面懇親活動」。收容人久別重逢許久未見家人，在會中頻頻出現擁抱淚水場景。其中收容人阿助（化名）與5歲幼女及外婆重逢，交織出令人動容溫馨畫面，成為今日會場最感人角落。

▲桃園今明兩天舉辦春節面對面懇親活動，典獄長高千雲慰問收容與家屬。（圖／桃園監獄提供）

桃園監獄指出，收容人阿助因案入獄服刑，入監前與妻子離異，留下年僅5歲幼女委由前妻年邁外婆代為照顧。然而外婆因長年操勞、行動不便，加上家庭經濟困厄，被地方政府列為高風險家庭。因家距離桃園監獄較遠且轉乘不便，外婆不捨幼女對爸爸思念情緒，原以為今年春節前只能透過電話懇親與阿助相互問候，所幸，透過桃監與市府社會局「社會安全網」合作機制，社工主動提議並全程陪同，協助接送行動不便的外祖母與幼女與阿助懇親。

活動中，阿助見到社工牽著日思夜想的5歲女兒出現，攜手外婆緩緩進入會場時，阿助難掩激動情緒，立刻奔上前與女兒擁抱，淚水奪眶而出，讓在場的工作人員與其他家屬也動容不已。

▲桃園今明兩天舉辦春節面對面懇親活動，收容人阿助開心地與女兒、外婆與社工合影。（圖／桃園監獄提供）

桃園監獄典獄長高千雲指出，家庭支持是收容人改過自新最重要的力量，每年除了辦理三大節日懇親外，另也辦理家庭日及各項家庭支持援助活動等，希望藉由與家庭互動或透過社會資源挹注，讓收容人感受到自己未被社會與家庭遺棄，進而轉化為守法與積極改變的動力。

桃園監獄政風室也藉此團圓時節，舉辦「廉明守正馬上行」廉政宣導有獎徵答活動，向收容人宣導廉政倫理規範及反賄打詐觀念，讓收容人與家屬能共同腦力激盪，增進廉能及強化防詐意識。