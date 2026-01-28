快訊／太子集團2.0！騰雲資訊在台招募博奕工程師...檢調拘捕12人

▲騰雲資訊實際負責人朱大潛涉嫌博奕、洗錢等罪遭拘提移送北檢 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

中國籍男子蘇忠生為經營線上博弈事業，涉嫌從2016年起，來台設立公司並招募程式工程師，又為了掩飾公司運作資金來源，不斷在集團公司之間循環製作假交易，涉及洗錢、賭博、組織等罪，台北地檢署指揮調查局兵分4路搜索，台灣騰雲資訊公司實際負責人朱大潛等3人28日被拘提移送偵辦。

檢調2025年起偵辦國際犯罪組織太子集團在台犯行，發現太子集團除在台灣設立洗錢據點，另外還成立天旭國際、尼爾創新等公司，招募工程師負責管理集團博弈網站，無獨有偶，除了太子集團外，蘇忠生也看上台灣工程師的專業能力，以陸資身分來台設立騰雲資訊公司，大舉招募人才。

檢察官黃奕華指揮調查局台北市調處追查，騰雲資訊實際交由台籍老闆朱大潛經營，由於業務只是負責海外博弈網站的設計與維護，疑似為了營造在台也有正常營業的假象，所以透過朱大潛掛名的薩摩亞商精博互娛科技公司台灣分公司等法人，製作大量不實交易掩飾金流，專案小組27日兵分4路搜索，並約談、拘提12人，其中9名員工已被諭令交保10萬到30萬元不等，在台維持集團運作的實際負責人朱大潛和2名會計則在28日被移送台北地檢署。