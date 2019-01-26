父攜子情人節開車衝海自殺　「人已死」殺人罪不予起訴

記者陳凱力／新竹報導

2018年七夕情人節當晚，新竹南寮發生一起父親開車載兒子衝海自殺的悲劇！40歲的田姓男子和陳姓女友吵架，得知女友聲請家暴令，一時想不開便駕車載著2人生下的4歲稚兒，衝入南寮漁港，雖經消防員趕抵下海救起這對父子，但父子均溺水過久，送醫不治。新竹市警方依殺人罪偵辦，由於被告已死亡，新竹檢方依職權不予起訴。

檢警調查，田男與來自大陸的陳女戀愛，陳女於2014年生下兒子，不過2016年因兩人卻因故分手，分手後小孩由田男獨力照顧生活起居，雖然兩方仍繼續聯絡，總經常爭吵。

▲南寮海邊的民眾目睹一台轎車直接衝下海才報警，警消人員經過幾個小時的打撈，最後終於發現田男與4歲小男孩，兩人被打撈起時已無生命跡象。（圖／記者陳凱力攝）



2018年的8月間，田男與同居的陳女因感情因素激烈爭吵，女方當時向警方報案，聲請家暴令，不料田男卻賭氣離家，並傳簡訊給陳女：「再不接試試看我沒耐心，我忍耐有限，等一下我電話不通別怪我做傻事…我不打了等我做傻事，好男人在旁邊不讓你接，跟妳說兒子給你照顧我不要了」等內容，以表示欲攜子輕生之念頭。

▲兩人被打撈起時已無生命跡象，雖經搶救，但由於父子倆人均溺水過久，送醫後仍回天乏術。（圖／記者陳凱力攝）

直到情人節晚間，南寮海邊的民眾目睹一台轎車直接衝下海才報警，警消人員經過幾個小時的打撈，最後終於發現田男與4歲小男孩，兩人被打撈起時已無生命跡象，雖經搶救，但由於父子倆人均溺水過久，送醫後仍回天乏術。新竹檢方認，被告田男基於殺人之故意，駕駛轎車搭載兒子至南寮漁港後方碼頭，直接衝入海裡，導致父子同因落水窒息而呼吸休克死亡。被告田男雖涉殺人罪嫌，但因已死亡，因此依職權予以不起訴。

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