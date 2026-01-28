　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

某實小音樂師驚悚虐童內幕曝！一審判賠677萬...二審一原因打3折

▲▼台灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院外觀。台灣高等法院外觀。台高院外觀。高院外觀。高本院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣高等法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

劉姓音樂老師2018年在北市某實驗小學任教時，不滿當時讀小五的邱姓男童沒認真照顧他讀小一的兒子，又氣憤邱童向家長告狀被他責罵，竟動輒對邱童徒手打耳光、用鼓棒頭敲腦袋與私處體罰，並邊打邊罵，導致邱童長期受虐、罹患創傷後壓力症出現嚴重解離，至今未癒，劉男刑案被判刑4年半定讞入監，民事一審判他須賠償677萬餘元，上訴後，高院二審今（28日）改判僅須賠償217萬餘元，可上訴。

民事二審改判理由指出，邱童歷經長期治療，生活與學業表現已見穩定，一審判決劉男須賠償邱童精神慰撫500萬元、賠償邱童父母各100萬元精神慰撫，核屬過高，二審各減為140萬元與50萬元、50萬元，是賠償金額大幅縮水主因。

本案發生於2018年9月到2019年9月間，劉男當時是邱童五、六年級的音樂、聽覺藝術課程老師，邱童並參加劉男成立的合奏社團，邱童父親是大學教授、母親為家庭主婦，都與劉男互動良好，劉男的兒子當時就讀同校小學一年級，邱童受劉男之託幫忙照顧。

但劉男認為邱童偶有疏失、照顧不仔細，又不滿邱母常打聽他和邱童的師生互動、也不滿邱童沒積極參與合奏社團活動，多次責備邱童「照顧我兒子都是你的責任」、「我對你太失望了」，邱童回家跟父母訴苦透露遭劉男責罰，家長連繫劉男求證。

劉男暴怒，放學後把邱童單獨叫到音樂教室，狂搧邱童耳光3到5下，推倒在地質問「為何告狀」，更持鼓棒抽打邱童小腿甚至私處，一次不夠消氣，後續至少再以相同方式體罰邱童7次，越打越過火，連邱童後腦、鼻樑甚至邱童手部骨折打鋼釘處都不放過，邱童生殖器更被鼓棒敲到破皮。

劉男邊打邊罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」、「為什麼不來照顧我兒子，是你的責任」、「都不來練團，不負責任」、「為何要跟你媽媽講我罵你，你實在太不應該了」，並勒住邱童領子警告：「如果你把這件事說出去就完蛋了！」

邱童怕遭劉男毒打、不敢把實情告訴父母，長期承受身心虐待、孤立無援，2019年4月起，出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，就醫發現有身心症狀須持續追蹤。

同年9月邱童升上小六剛開學，又遭劉男毆打警告，隨即爆發嚴重解離症狀，在課堂或家中反覆暈厥、抽搐、眼睛往上吊，重現遭虐打時的肢體反應，更不斷尖叫求饒「我不敢了，對不起劉老師，對不起我不敢了，我會好好照顧劉童」。

經台大醫院兒童心智科診治，確認邱童罹患創傷後壓力症（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD），合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症狀，覺得自己被放棄、是廢物、爛人等，還萌生自殺念頭，無法正常就學與生活，邱童父母報案查明竟是劉男所為，心痛自責不已，提告為兒子討公道。校方賠償40萬元與邱童及父母和解。

劉男不認罪，否認委託邱童照顧自己兒子、也沒體罰辱罵邱童，一切都是邱童幻想、詐病誣陷，推稱邱童可能用藥不當，或可能罹患妥瑞氏症。劉男兒子出庭證稱爸爸跟邱童從沒獨處，他從沒看過爸爸打罵邱童，邱童也從沒照顧他或教他寫功課。

邱童在刑案寫親筆信給法官表示「法官叔叔、阿姨好，很抱歉因身體欠佳，解離發作、做噩夢，所以無法清楚、完整的到庭向您們解釋說明，還請見諒。那件事發生已經過了4年，發病後過了3年，雖然我長高了，變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中，我的耳中都是那時被劉先生辱罵的聲音，腦中都是被劉先生毆打的畫面，根本無法專心思考或上學。」

邱童在信中說「每晚解離次數有10次之多，每次解離都要將近10分鐘，解離時腦中都會浮現被打罵的畫面和那恐怖教室的場景，至今仍揮之不去，我因為這場病已經不知道多久沒有睡過1次好覺了，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等」，請法官為正義發聲。

法官不採信劉男辯詞，審酌邱童發病後就診逾100次，仍未痊癒，鑑定確認並非罹患妥瑞氏症或癲癇所致，劉男對無反抗能力的幼童施以身體折磨、精神羞辱，甚至抽打生殖器凌虐，持續長達1年，造成邱童與家屬身心巨大且難以回復的傷害，一、二審均依妨害幼童發育罪判刑4年6月，最高法院2024年9月駁回上訴定讞，劉男已入監。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」
快訊／日本晚間發生地震！
快訊／高醫曝陳菊最新狀況
快訊／太子集團2.0！　檢調拘捕12人
「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／太子集團2.0！騰雲資訊在台招募博奕工程師...檢調拘捕12人

某實小音樂師驚悚虐童內幕曝！一審判賠677萬...二審一原因打3折

桃監春節提早開放面對面懇親　社工陪同5歲幼女與外婆入監探父

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」　鮮血直滴雙亡

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

快訊／太子集團2.0！騰雲資訊在台招募博奕工程師...檢調拘捕12人

某實小音樂師驚悚虐童內幕曝！一審判賠677萬...二審一原因打3折

桃監春節提早開放面對面懇親　社工陪同5歲幼女與外婆入監探父

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」　鮮血直滴雙亡

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

富邦勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士強勢奪勝晉級本屆東超6強

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

2026開春最強聯名清單　FILA攜手故宮、PUMA找頑童加持嘻哈精神上腳

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

《超級名模生死鬥》紀錄片揭開黑幕　泰拉受訪認「我知道我太過分」

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

A-Lin耳機出狀況「音準跑掉」 　求完美急喊停：我要重來！

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

更多熱門

相關新聞

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

北市1名林姓女子2018年幫當時的黃姓男子教訓前女友，與男友及多名女子軟禁被害人達6小時，強逼全裸跪地接受拷問，並持塑膠條等物毆打、性侵被害人，還強剪被害人頭髮凌虐，被害人遍體鱗傷、驚嚇過度，林女在黃男等人判刑定讞後才到案，台北地院考量林女賠償和解獲原諒，依幫助攜帶兇器加重強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

即／七期虐殺命案主謀重判無期

即／七期虐殺命案主謀重判無期

呂秋遠自嘲未婚生女「一生最蠢」　女律師反擊

呂秋遠自嘲未婚生女「一生最蠢」　女律師反擊

金溥聰告邱毅4人求償4百萬　找侯友宜作證

金溥聰告邱毅4人求償4百萬　找侯友宜作證

關鍵字：

實驗小學音樂老師體罰凌虐解離妨害幼童發育精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面