某實小音樂師驚悚虐童內幕曝！一審判賠677萬...二審一原因打3折

▲台灣高等法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

劉姓音樂老師2018年在北市某實驗小學任教時，不滿當時讀小五的邱姓男童沒認真照顧他讀小一的兒子，又氣憤邱童向家長告狀被他責罵，竟動輒對邱童徒手打耳光、用鼓棒頭敲腦袋與私處體罰，並邊打邊罵，導致邱童長期受虐、罹患創傷後壓力症出現嚴重解離，至今未癒，劉男刑案被判刑4年半定讞入監，民事一審判他須賠償677萬餘元，上訴後，高院二審今（28日）改判僅須賠償217萬餘元，可上訴。

民事二審改判理由指出，邱童歷經長期治療，生活與學業表現已見穩定，一審判決劉男須賠償邱童精神慰撫500萬元、賠償邱童父母各100萬元精神慰撫，核屬過高，二審各減為140萬元與50萬元、50萬元，是賠償金額大幅縮水主因。

本案發生於2018年9月到2019年9月間，劉男當時是邱童五、六年級的音樂、聽覺藝術課程老師，邱童並參加劉男成立的合奏社團，邱童父親是大學教授、母親為家庭主婦，都與劉男互動良好，劉男的兒子當時就讀同校小學一年級，邱童受劉男之託幫忙照顧。

但劉男認為邱童偶有疏失、照顧不仔細，又不滿邱母常打聽他和邱童的師生互動、也不滿邱童沒積極參與合奏社團活動，多次責備邱童「照顧我兒子都是你的責任」、「我對你太失望了」，邱童回家跟父母訴苦透露遭劉男責罰，家長連繫劉男求證。

劉男暴怒，放學後把邱童單獨叫到音樂教室，狂搧邱童耳光3到5下，推倒在地質問「為何告狀」，更持鼓棒抽打邱童小腿甚至私處，一次不夠消氣，後續至少再以相同方式體罰邱童7次，越打越過火，連邱童後腦、鼻樑甚至邱童手部骨折打鋼釘處都不放過，邱童生殖器更被鼓棒敲到破皮。

劉男邊打邊罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」、「為什麼不來照顧我兒子，是你的責任」、「都不來練團，不負責任」、「為何要跟你媽媽講我罵你，你實在太不應該了」，並勒住邱童領子警告：「如果你把這件事說出去就完蛋了！」

邱童怕遭劉男毒打、不敢把實情告訴父母，長期承受身心虐待、孤立無援，2019年4月起，出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，就醫發現有身心症狀須持續追蹤。

同年9月邱童升上小六剛開學，又遭劉男毆打警告，隨即爆發嚴重解離症狀，在課堂或家中反覆暈厥、抽搐、眼睛往上吊，重現遭虐打時的肢體反應，更不斷尖叫求饒「我不敢了，對不起劉老師，對不起我不敢了，我會好好照顧劉童」。

經台大醫院兒童心智科診治，確認邱童罹患創傷後壓力症（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD），合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症狀，覺得自己被放棄、是廢物、爛人等，還萌生自殺念頭，無法正常就學與生活，邱童父母報案查明竟是劉男所為，心痛自責不已，提告為兒子討公道。校方賠償40萬元與邱童及父母和解。

劉男不認罪，否認委託邱童照顧自己兒子、也沒體罰辱罵邱童，一切都是邱童幻想、詐病誣陷，推稱邱童可能用藥不當，或可能罹患妥瑞氏症。劉男兒子出庭證稱爸爸跟邱童從沒獨處，他從沒看過爸爸打罵邱童，邱童也從沒照顧他或教他寫功課。

邱童在刑案寫親筆信給法官表示「法官叔叔、阿姨好，很抱歉因身體欠佳，解離發作、做噩夢，所以無法清楚、完整的到庭向您們解釋說明，還請見諒。那件事發生已經過了4年，發病後過了3年，雖然我長高了，變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中，我的耳中都是那時被劉先生辱罵的聲音，腦中都是被劉先生毆打的畫面，根本無法專心思考或上學。」

邱童在信中說「每晚解離次數有10次之多，每次解離都要將近10分鐘，解離時腦中都會浮現被打罵的畫面和那恐怖教室的場景，至今仍揮之不去，我因為這場病已經不知道多久沒有睡過1次好覺了，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等」，請法官為正義發聲。

法官不採信劉男辯詞，審酌邱童發病後就診逾100次，仍未痊癒，鑑定確認並非罹患妥瑞氏症或癲癇所致，劉男對無反抗能力的幼童施以身體折磨、精神羞辱，甚至抽打生殖器凌虐，持續長達1年，造成邱童與家屬身心巨大且難以回復的傷害，一、二審均依妨害幼童發育罪判刑4年6月，最高法院2024年9月駁回上訴定讞，劉男已入監。