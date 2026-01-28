找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊去年2月間偵破連男販毒集團案件，持續向上溯源追查毒品來源。經長期蒐證與情資分析，警方查出幕後疑由竹聯幫齊興會成員吳男(31歲、經查有毒品、殺人、傷害、妨害自由前科)、劉男（29歲、毒品、詐欺等前科）主導之販毒集團，販售網絡遍及北台灣多個縣市，並疑有幫派堂口作為集散與藏匿據點。

▲刑事局偵三大隊宣佈破獲竹聯幫齊興會走私大麻案，查扣13公斤大麻磚。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

刑事局擴大調閱監視器，發現連嫌曾前往新北市新店地區取貨，內容物為大麻。專案小組調閱監視器畫面後，鎖定新店中正、民權路口一帶民宅，鎖定該宅為吳劉等人承租，作為齊興會堂口所用。刑事局見時機成熟，在去年7月及8月間發動第一、第二波查緝行動，在新北市新店地區拘提劉嫌、吳嫌、許男（22歲，經查有竹聯幫弘仁會背景）、孫嫌、林嫌及多名下游成員共19人到案。

警方並查扣重達13公斤的大麻花磚，初估市值約新台幣6600萬元，惟主嫌對毒品來源均避重就輕，拒供出上游。專案小組遂改以物證及行為軌跡突破案情，分析大麻花磚外觀、車行動線及影像紀錄後，發現吳、劉兩嫌曾前往桃園地區取用行李箱，研判毒品可能係透過旅客行李夾帶方式入境，隨即請航警局協助比對相關情資。

航警局清查，發現去年8月初曾查獲一泰籍女子以觀光身分來台，涉嫌以行李箱夾帶第二級毒品大麻花，毛重約16公斤入境遭羈押。警方鎖定另名泰國籍女子SAWISIT在同時期也以觀光名義來台，並以行李箱順利運送13公斤大麻闖關。

專案小組去年11月底發動第三波同步拘提與搜索行動，全案共查扣大麻27包（毛重約13,148公克）、毒咖啡包1包、K他命23包，查獲子彈3顆、信號槍1把、開山刀3把、甩棍、球棒、藤條、辣椒噴霧、撬棍、彈簧刀、磅秤、犯罪所得92萬餘元及手機29支等證物。將幕後核心成員吳姓、蔡姓等人拘提到案，並彙整證據後，依違反毒品危害防制條例，分別移送談台北、桃園地檢署複訊。其中吳姓、劉姓主嫌及泰國妹S女、負責接應行李箱的劉男等4人，經法院裁定羈押。

