守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

▲春假9天不鬆懈，矯正署督導51所監所戒護整備。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆春節假期長達9天，矯正人員守護社會安全的工作仍不間斷。為確保全國矯正機關戒護安全與收容秩序穩定，法務部督責矯正署啟動「春節守護專案」，並指派高階主管於春節前夕分赴各地監所督導勤務，強化戒護風險控管與整備作業。

矯正署表示，全國51所矯正機關需全天候24小時戒護超過6萬名收容人，春節期間仍須維持高密度安全管理，因此要求各機關從三大面向強化矯正業務，包括提升危機意識、妥善編排勤務與加強資源整備，以防範事故發生並確保機關運作穩定。

▲矯正署啟動春節守護專案，強化風險控管守護社會 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

矯正署署長27日下午率先前往基隆監獄與基隆看守所，與黃正勇典獄長、溫瑞祥所長及各科室主管進行座談交流，提示春節勤務重點，並實地巡視戒護區，慰勉第一線執勤同仁辛勞。在勤務指揮中心，署長也致贈象徵平安寓意的水果禮盒，向值勤人員表達關懷與祝福。

▼矯正署長林憲銘（左）致贈象徵平安祝福的蘋果禮盒，表達對春節期間辛勞執勤同仁的關懷與感謝。圖／記者黃宥寧翻攝）

署長指出，矯正人員肩負國家刑罰執行的重要任務，同時也承擔教化收容人、協助復歸社會的使命，是守護社會安全的重要防線。他期勉同仁攜手同心，持續「守護公平正義，落實矯正復歸」，並感謝春節期間仍堅守崗位、犧牲與家人團聚時光的矯正同仁，祝福同仁駿馬迎新春、平安福滿門。