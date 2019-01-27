　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與朋友餐敘喝了3瓶啤酒，載著女兒返家時，遇到警方設置攔檢站臨檢，竟加速逃逸還違規闖紅燈，最後開進一條死巷子被警方攔下，以為他車上有違禁品，警方不敢大意，男子下車猛道歉「歹勢啦，我有喝酒」，經查除了涉嫌酒駕闖紅燈外，沒有其他違禁品，警方無奈說「不過是喝酒，罰錢而已，一直跑」，訊後依法開單扣車。

▲▼44歲林男載著25歲正妹女兒與朋友聚餐，卻酒駕拒絕攔檢遭開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲44歲林男載著25歲正妹女兒與朋友聚餐，卻酒駕拒絕攔檢遭開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林姓男子（44歲）25日晚間，載著女兒（25歲）與朋友聚餐喝了3瓶啤酒，26日凌晨2時許結束準備返家，行經新北市重新橋往新莊方向時，遇到警方在橋上設置酒測攔檢站，林男心虛擔心酒駕被抓，竟不顧警方吹哨攔查，直接加速衝過攔檢站。

期間林男在馬路上變換車道、闖紅燈，企圖甩開警方追緝，最後開車進去三重區光復路一段旁的死巷子內，不得已只好停車受檢；警方擔心林男拒檢原因不單純，可能有槍械或是毒品，完全不敢大意，大聲喝令他下車配合盤查。

林男見警方劍拔駑張，嚇得趕緊下車道歉「歹勢啊，我喝酒啦！」，經搜查車上沒有違禁品，警方才鬆了一口氣「不過是喝酒，罰錢而已，一直跑」，看到副駕駛坐著妙齡女子，查察身份後才知是林男女兒；林男因酒駕、闖紅燈、拒檢等，依道路交通安全處罰條例裁罰並扣押汽車，至少裁罰3萬元以上。

▼44歲林男載著25歲正妹女兒與朋友聚餐，卻酒駕拒絕攔檢遭開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼44歲林男載著25歲正妹女兒與朋友聚餐，卻酒駕拒絕攔檢遭開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
高CP便當！超級三寶飯「主菜滿出來」　網推超佛：一張國父就有
澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三
頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」
馮偉衷女友「驚爆冥婚」　新加坡軍禮出殯千人送別

關鍵字：酒駕,拒檢,女兒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

中山高北上大林路段6車連撞　1女死亡2輕傷

士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

北京男自由行撞飛女騎士！　她無法「魚水之歡」怒求償473萬

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

不爽別人停家門口！惡鄰無影腳、棍棒猛砸車　「碰碰碰」嚇壞住戶

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

不爽別人停家門口！惡鄰無影腳、棍棒猛砸車　「碰碰碰」嚇壞住戶

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

新北消防低溫中發送住警器宣導　書法老師揮毫慶豬年

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

小胖叔叔說吸XX可玩手機...噁男廁所「誘逼」小姊妹：她們自己脫我褲子

妙齡女走進「愛馬仕」就「斷片」　試戴手環趁機偷走

20多萬躺在小黃後座　2組乘客上車都沒發現

何志偉勝出！「韓流」還發威？　卓榮泰：今天已經變暖和了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

【完整票數】陳思宇得票不到1萬　台北投票率僅30.39％

「最強村姑」陳筱諭：請市民支持無黨，突破藍綠把持

紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽　台東新生國小奪冠

立委補選沈智慧勝出　高喊「台中市、人民贏了！」

不想自己一個人暈船　就要看清對方曖昧不交往的5個原因

土城也有超夯爆漿芋頭酥！餅皮酥脆、芋泥軟綿

佛祖請吃尾牙　南台別院義工菩薩歲末感恩晚會

被抓到了！　查寧塔圖離婚9月「當街激吻Jessie J」認愛

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士：..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

萬華白目男襲警！自爆「本來想殺..

更多熱門

相關新聞

南韓議員再提加重酒駕及無照者刑責

南韓飲酒風氣盛行，雖然代駕文化行之有年，酒駕釀禍案件仍層出不窮。2018年一起死亡車禍引起社會公憤，促使國會修法。俗稱「尹昌浩法」的新制上路後，酒駕者最高可處無期徒刑，卻再度爆出類似案件，甚至有已經被吊照的藝人犯案。議員因此再度提出修法，希望上修吊銷肇事者駕照的期限至最高永久不得再考。

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

耕耘機一秒撞壞民宅　駕駛酒測1.39爆表

酒駕帶走女兒！一卷錄影帶讓她淚崩

醉漢衝撞路檢點　躲進美濃夜市！

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

SJ來台見這點變了：有點失望！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面