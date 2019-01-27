帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與朋友餐敘喝了3瓶啤酒，載著女兒返家時，遇到警方設置攔檢站臨檢，竟加速逃逸還違規闖紅燈，最後開進一條死巷子被警方攔下，以為他車上有違禁品，警方不敢大意，男子下車猛道歉「歹勢啦，我有喝酒」，經查除了涉嫌酒駕闖紅燈外，沒有其他違禁品，警方無奈說「不過是喝酒，罰錢而已，一直跑」，訊後依法開單扣車。

▲44歲林男載著25歲正妹女兒與朋友聚餐，卻酒駕拒絕攔檢遭開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林姓男子（44歲）25日晚間，載著女兒（25歲）與朋友聚餐喝了3瓶啤酒，26日凌晨2時許結束準備返家，行經新北市重新橋往新莊方向時，遇到警方在橋上設置酒測攔檢站，林男心虛擔心酒駕被抓，竟不顧警方吹哨攔查，直接加速衝過攔檢站。

期間林男在馬路上變換車道、闖紅燈，企圖甩開警方追緝，最後開車進去三重區光復路一段旁的死巷子內，不得已只好停車受檢；警方擔心林男拒檢原因不單純，可能有槍械或是毒品，完全不敢大意，大聲喝令他下車配合盤查。

林男見警方劍拔駑張，嚇得趕緊下車道歉「歹勢啊，我喝酒啦！」，經搜查車上沒有違禁品，警方才鬆了一口氣「不過是喝酒，罰錢而已，一直跑」，看到副駕駛坐著妙齡女子，查察身份後才知是林男女兒；林男因酒駕、闖紅燈、拒檢等，依道路交通安全處罰條例裁罰並扣押汽車，至少裁罰3萬元以上。

▼44歲林男載著25歲正妹女兒與朋友聚餐，卻酒駕拒絕攔檢遭開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）