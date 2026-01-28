金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

▲金錢豹總裁、葳格高中副總裁袁復邦昨日返台投案遭收押。（圖／翻攝葳格高中）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦金錢豹酒店與國泰洋酒勾結之鉅額逃漏稅案件，已經有47人遭起訴。其中，金錢豹創辦人袁昶平兒子、現任總裁袁復邦，在2023年年初就已經潛逃美國，近日突然透過律師具狀地檢，表明願意投案，經2次轉機，昨日落地台中機場馬上被逮，收押禁見，結束1105天逃亡。

中檢2023年偵辦國泰洋酒勾結多間酒店逃漏稅案件，查出國泰洋酒以跳開發票方式逃漏稅，打定酒店等特種行業等營業稅達15到25%，但僅一般營業稅5%，酒商疑似虛設行號，提供空白發票及刷卡機，給金錢豹等酒店，將營業額灌水給酒商，涉共同隱匿營業額。

檢方更查出，國泰洋酒公司與掛鉤酒店間，逃漏稅高達7.3億元，包括國泰洋酒老董劉榮祺、金錢豹創辦人袁昶平一度遭羈押，後來都獲得1億天價交保，該案已經偵結起訴47人。

不過，本案中位居核心之一的袁昶平兒子袁復邦，從2020年起就掛名集團總裁，在2023年1月18日就已經潛逃美國，案發後連父親遭羈押時都未返台。

據了解，袁復邦近期透過律師具狀向地檢署表明，願意返台投案，時間落在1月下旬。本來訂定台灣時間26日會抵達，不過疑似因美國受到大雪影響，航班大打結，袁復邦返台投案時間也被影響，後續經轉機日本、香港後，才在昨日落地台中。

由於袁復邦是遭到台中地檢署通緝，一入關隨即遭到航警逮捕，委由市警局解送至台中地檢署複訊，檢察官謝亞霓訊問後，認被告袁男涉犯稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，今向地院聲請羈押禁見獲准。