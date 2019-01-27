假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

天呀！這個年代假檢警詐騙仍繼續橫行！新竹市警方去年底辦案拘捕一名詐欺車手，意外發現他身上有高達120萬元現金，雖然犯嫌拒不吐實不交代贓款來源，警方細心追查根據裝款紙袋上郵局戳記，循線找銀髮族被害人，抽絲剝繭追查，查驗詐騙集團散發的假公文找到關鍵指紋，佈線埋伏破獲「小唐詐欺車手集團」，日前收網逮捕該集團20名成員。

刑事局電偵大隊表示：警方於2018年8月偵辦陳姓被害人遭歹徒假冒公務機構詐欺，發現歹徒利用境外詐騙機房犯案、再利用台灣的詐騙車手、水房取款洗錢，刑事局與案發地的新竹市第二警分局共組專案小組，並利用通訊監察科技，釐清建構車手集團成員組織，之後再清查被害人收到的假公文書，利用鑑識科技採到歹徒指紋。

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方鎖定涉案人員身分後，並過濾銀行ATM和道路監視器影像，循線收網，將涉案車手集團20名成員逮捕歸案，警方發現該集團成員年輕化：唐姓主嫌及涉案車手，幾乎清一色都是8年級生。警方並起獲犯案手機11支，現金120多萬元，偽裝假檢警的公事包、假公文書等相關罪證，警訊後並以詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

刑事局呼籲，民眾接到假藉電信業者、法官、檢察官、警察來電談到「身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、欠電話費等理由，要凍結你的帳戶，不從就收押你」等內容全都是詐騙電話，民眾切莫輕信，有疑問可撥打165專線查詢。

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團，警方查扣的偽冒地檢署傳票。（圖／記者張君豪翻攝）

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