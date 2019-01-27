　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

天呀！這個年代假檢警詐騙仍繼續橫行！新竹市警方去年底辦案拘捕一名詐欺車手，意外發現他身上有高達120萬元現金，雖然犯嫌拒不吐實不交代贓款來源，警方細心追查根據裝款紙袋上郵局戳記，循線找銀髮族被害人，抽絲剝繭追查，查驗詐騙集團散發的假公文找到關鍵指紋，佈線埋伏破獲「小唐詐欺車手集團」，日前收網逮捕該集團20名成員。

刑事局電偵大隊表示：警方於2018年8月偵辦陳姓被害人遭歹徒假冒公務機構詐欺，發現歹徒利用境外詐騙機房犯案、再利用台灣的詐騙車手、水房取款洗錢，刑事局與案發地的新竹市第二警分局共組專案小組，並利用通訊監察科技，釐清建構車手集團成員組織，之後再清查被害人收到的假公文書，利用鑑識科技採到歹徒指紋。

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方鎖定涉案人員身分後，並過濾銀行ATM和道路監視器影像，循線收網，將涉案車手集團20名成員逮捕歸案，警方發現該集團成員年輕化：唐姓主嫌及涉案車手，幾乎清一色都是8年級生。警方並起獲犯案手機11支，現金120多萬元，偽裝假檢警的公事包、假公文書等相關罪證，警訊後並以詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾接到假藉電信業者、法官、檢察官、警察來電談到「身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、欠電話費等理由，要凍結你的帳戶，不從就收押你」等內容全都是詐騙電話，民眾切莫輕信，有疑問可撥打165專線查詢。

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲8年級生組成的詐欺車手集團，警方查扣的偽冒地檢署傳票。（圖／記者張君豪翻攝）

【其他新聞】


毆警交保秀黨證再嗆「原本想殺警察」　囂張男24小時二度送辦

快訊／汐止汽修廠大火「全面燃燒」　廠長搶救受輕傷

士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

ET快訊
宮鬥情節教壞觀眾！陸列5缺點停播《延禧攻略》、《如懿傳》
快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中
台灣鄉民術語逗樂神盾局長　《寒單》主角對「寒單爺」知多少？
體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

關鍵字：刑事局,電偵大隊,假檢警,車手

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「鐵漢柔情」韓國瑜又哽咽了！送暖關懷癱女未來生活

快訊／台中第5區立委補選　藍營沈智慧自行宣布當選！

龍政務官不敵藍營政壇老將　王義川敗選：謝謝台灣民主

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

又是139線！火紅敞篷跑車「撞護欄近全毀」　2男一度受困

影／又偷帶！陸籍女子攜「80g火腿腸」闖高雄機場　沒繳20萬罰款被遣返

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

帶正妹女兒與友餐敘　酒駕飛車拒檢進死巷GG

花蓮前縣議員涉弊判刑託病不入監　花檢：最快28日拘提

不爽別人停家門口！惡鄰無影腳、棍棒猛砸車　「碰碰碰」嚇壞住戶

賓士男躲盤查催油門闖紅燈　撞倒女騎士撞斷號誌桿

新北消防低溫中發送住警器宣導　書法老師揮毫慶豬年

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

總要加班才能把事情做完？　拖垮工作效率的5個壞習慣

女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆

李準基：你們怪美的！　暖獻《步步驚心》OST融化全場

曾之喬過年回家當孝女　忍痛推工作：多高價都不接

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

人妻偷情「那邊炸裂7cm」走路...湧泉式爆血！醫塞10條紗布看傻

SBL／後撤步準絕殺學雷霆喬治　天使飆生涯新高39分

真的解散「台上放聲大哭」　姜丹尼爾哭到跪下：沒有Wanna One了

陸泳將孫楊傳拒藥檢動粗　恐面臨「終身禁賽」

22歲女優出道8個月「薪水是以前上班20倍」！　AV達人算出驚人數目

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

社會熱門新聞

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

恍神闖高架鐵軌槽溝線道　騎士：..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

萬華白目男襲警！自爆「本來想殺..

更多熱門

相關新聞

「里長」好親切　2里民遭騙20萬

鄰里間親切的問候，居然變成詐騙集團吸金的手段！刑事局20日發布預警，警方表示農曆年前將至，詐騙集團也在拼年終獎金，近來詐騙集團佯裝鄰里長打關懷電話給居民，騙取民眾信任後以一時急用騙取匯款，目前全台已有多人上當。警方建議民眾接獲類似電話最好回撥村里辦公室查證，或打165反詐騙專線查詢。

車手搭公車領錢　因大紅痣栽了

假檢警真詐騙　拉回理智線險受騙

男詐騙180萬　得手先援交過癮

全台4性侵犯在逃　刑事局曝個資

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

SJ來台見這點變了：有點失望！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

馮偉衷女友靈堂痛哭：叫我馮太

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面