全台仍有「4位性侵犯在逃」　刑事局通緝曝光個資照片

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記者趙蔡州／綜合報導

台東縣一名25歲性侵犯潘俊皓2018年6日假釋，因為屬於高再犯風險族群，所以被戴上電子腳鐐監控，但不料他10日竟剪下腳鐐逃逸，警方發現後立刻公布照片全力緝凶，所幸隔天（11日）就在宜蘭抓到人。目前除了潘俊皓之外，其實還有另外4名性侵犯在逃，刑事局也在官網上公布他們的詳細個資。

根據了解，潘俊皓2016年因為與未滿14歲少女發生性行為被警方逮捕，最後合併其他竊盜、恐嚇等案件入監服刑，後來他在2018年6月成功假釋出獄，但檢方判斷他有高度再犯罪的風險，因此對他進行保護管束、實施宵禁，同時必須接受戴上電子腳鐐隨時監控。

▲性侵假釋犯潘俊皓破壞電子腳鐐落跑，但隨即被檢警鎖定一天內迅速逮人。（圖／翻攝畫面）

但是台東檢方10日突然發現潘俊皓的電子腳鐐訊息異常，調查後才確定潘俊皓破壞了腳鐐向北台灣逃逸，警方除了立刻動員人力搜索外，還在刑事局網站「通緝令追追追」專區，曝光了潘俊皓的個人資料、外型特徵及照片，所幸警方11日就在宜蘭圓山成功逮捕潘俊皓。

但潘俊皓11日落網後，許多民眾看見他本人的樣子，發現他與警方提供的照片「根本不同人」，紛紛傻眼說：「三張都不一樣欸，太神啦」、「看他的照騙」、「他會易容嗎」。至於為什麼要破壞腳鐐逃逸，潘俊皓供稱說，因為又與14歲女友分手，心情不佳才會想去宜蘭找網友散心。

此外，其實只要有逃犯出現，刑事局官網中都會公布資料，包含逃犯們的基本個資、容貌照片等；目前全台仍有4名涉性侵的犯人在逃，分別是65歲李傳智、55歲郭坤龍、41歲黃健哲、59歲林幹勤等。警方呼籲民眾在街上發現可疑人物，請立刻通報警方處理，同時務必優先保障自身安全。

▼目前全台仍有4名涉性侵的犯人在逃。（圖／翻攝自刑事局官網）