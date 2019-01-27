快訊／汐止汽修廠大火「全面燃燒」　廠長搶救受輕傷

▲新北市汐止區汽修廠27日中午發生大火，目前仍在灌救中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

27日中午，新北市汐止區忠一街9巷內，1樓獨棟鐵皮汽車修理場突然發生大火，新北市消防局接獲報案後，派遣大批人車到場救災，結果該廠區全面燃燒。所幸經警消到場搜救，目前暫無人員受困無延燒之虞。但汽車修理廠長初期滅火時遭輻射熱灼傷，意識清醒表示不需就醫。新北消防局表示目前火勢已經控制，災情應無擴大跡象。

▲新北市汐止區汽修廠27日中午發生大火，目前仍在灌救中。（圖／記者張君豪翻攝）